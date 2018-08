O plajă din Costineşti va fi închisă din nou

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a declarat, marţi, că plajele de pe litorarul românesc arată bine, singurele probleme fiind cele cauzate de algele aduse la ţărm de marea agitată. Deneş a prezizat că plaja din Costineşti, unde faleza a fost distrusă de eroziune, va închisă din nou.

Ioan Deneş a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, la Prefectura Constanţa, că a vizitat, zona de sud a litoralului, respectiv Mangalia, Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora şi Costineşti, a inspectat starea plajelor şi a descoperit că acestea arată foarte bine, cu o singură excepţie, cauzată de cantitatea marea de alge adusă pe nisip noaptea.

„Plajele sunt curate cu o excepţie, sigur, explicabilă şi justificată: era o zonă de alge pentru că, cu o noapte înainte, a fost furtună în zona Mangalia. Am discutat şi cu turiştii şi mi-au confirmat acest lucru. Sigur, am dispus, şi lucrul s-a şi întâmplat, să fie îndepărtate aceste alge”, a declarat Deneş.

Deneş a precizat că a dispus şi ca porţiunea de plajă aflată în Costineşti, unde faleza a fost supusă eroziunii costiere, să fie închisă din nou, după ce marea a distrus gardul ce interzicea accesul în zonă.

„În urma furtunilor din ultimele zile furtuna a distrus gardul şi a devenit un pericol acea porţiune de plajă. (…) Drept urmare, astăzi (marţi – n.r.) am dat dispoziţie celor de la Administraţia Bazinală Dobrogea-Litoral să facă urgent câteva modalităţi de avertizare că plaja este interzisă în acea zonă, urmând într-un timp foarte scurt ca acea plajă să fie închisă până când vom remedia acea zonă. Ştiţi foarte bine că, din luna iunie, am avertizat că sunt acolo câteva grinzi de beton care sunt înclinate periculos şi din acest motiv, ca să nu existe vreo problemă în acea zonă, am dispus acea porţiune de plajă să fie închisă. E o suprafaţă foarte mică, dar important pentru noi este siguranţa şi securitatea turiştilor”, a mai spus Deneş.

Potrivit ministrului Apelor şi Pădurilor, restul plajelor din sudul litoralului arată „bine şi chiar foarte bine”.

