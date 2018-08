O primărie din Botoşani nu mai are bani pentru ultimele patru luni ale anului

Primăria Dimăcheni din judeţul Botoşani nu mai are bani pentru acoperirea cheltuielilor pe ultimele patru luni ale anului. Aceeaşi situaţie a fost înregistrată şi anul trecut când, când bugetul comunei a rămas gol după majorările salariale din 1 iulie.

Conducerea Primărei Dimăcheni din judeţul Botoşani a cerut Consiliului Judeţean Botoşani alocarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de funcţionare pe ultimle patru luni ale anului, după ce banii primiţi până acum asigură doar cheltuielile pentru luna august.

“Avem probleme cu banii din 2016 când am fost faultat, ca să zic aşa, de Consiliul Judeţean şi în 2017 de Direcţia de Finanţe Publice. M-au tăiat de la buget şi eu merg cu datorii de la un an la altul... Eu am făcut o scrisoare prin care am solicitat suplimentarea bugetului”, a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul comunei Dimăcheni, Ştefan Cojocariu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Costică Macaleţi, spune că, din judeţ, numai reprezentanţii Primăriei Dimăcheni l-au înştiinţat că nu mai au resurse finaciare pentru ultimele patru luni ale anului şi că problema va fi rezolvată la rectificarea bugetară, când urmează să li se asigure bani pentru funcţionare.

“Când se împarte bugetul la începutul anului li se alocă primăriilor bani de la Consiliul Judeţean pentru partea de cofinanţare a investiţiilor. Partea de funcţionare o acordă Guvernul prin Ministerul Finanţelor şi prin Direcţia de Finanţe locală. Nu au rămas UAT-uri în România să nu aibă bani de funcţionare, de aceea domnul primar trebuie să aibă răbdarea necesară ca la rectificările bugetare să primească banii necesari”, a declarat preşedintele Consiliul Judeţean Botoşani, Costică Macaleţi.

Probleme cu banii au existat la Dimăcheni şi anul trecut după majorările salariale de la 1 iulie când, numai pentru plata celor 15 angajaţi ai instituţiei, era nevoie de o sumă lunară de 90.000 de lei.

Autorităţile judeţene susţin că la Dimăcheni situaţia este deosebită deoarece comuna este mică, are sub 1.500 de locuitori şi nu are alte resurse financiare în afară de alocările pe care le primeşte de la Consiliul Judeţean Botoşani şi de la Finanţe.

