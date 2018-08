Unul dintre protestatarii care au venit joi, la Parchetul Militar, pentru a depune o plângere împotriva forţelor de ordine, a spus că a fost bătut şi încătuşat pentru că „şi-a exprimat ofurile”, în vreme ce grupurile violente nu au fost izolate de cei paşnici. Un jandarm chiar i-a spus că e ţăran.

1092 afişări

„În jurul orei 22:20 am fost prins de jandarmi şi bătut cu foarte mare violenţă apoi am fost transportat pe iarbă, întins pe burtă, legat cu cătuşe de plastic, apoi bătut din nou, şi apoi transportat către Secţia 3. Mi s-au reproşat acte de violenţă, injurii. Eu mi-am spus mai mult ofurile şi dezamăgirile, dar agresiv sau fizic, nu. Există posibilitatea să fi spus şi injurii, ţinand cont de atmosferă, dar nu agresiv. Eram în prima linie. Nu am aruncat cu sticle. (...) Am probe video când sunt prins de 4-5 jandarmi şi vine un jandarm din coloana din dispozitiv, mă loveşte cu genunchiul în zona rinichiului. Eu le-am spus şi în dubă că accept faptul că am luat amendă, nu o contest, era 500 de lei probabil am adresat injurii. Dar de ce am fost lovit?”, a spus Denis Stelian, care a venit din Londra pentru a participa la protest.

De asemenea, acesta a mai spus că grupurile violente puteau fi izolate de protestatarii paşnici, însă jandarmii nu au făcut acest lucru.

„Exista posibilitatea să fie extraşi din grup (cei violenţi, n.r.), dar nu s a întâmplat. Ne-au gazat pe noi. Îmi spuneam ofurile în faţă jandarmilor şi le-am spus: „Vrem o ţară ca afară”. Apoi mi-a spus un tânăr jandarm: «E frumos la oraş, ţărane»? Şi i-am spus eu locuiesc la Londra de 3 ani şi nu a mai spus nimic. M-am întors special pentru protest. Am luat gaze până am leşinat”, a declarat acesta, la Parchetul Militar.

O altă protestatară a subliniat că protestul din 10 august a fost, pentru ea, o a doua Mineriadă.

„Eu eram la intrarea în Kiseleff în jurul orelor 23:00, când a fost un atac furibund cu gaze. Mi-au fost afectate căile respiratorii. Am fost la spital, sunt sub tratament şi am fost şi la INML pentru certificatul medical. Medicii mi-au spus că mi-au fost afectate căile respiratorii, iar dacă situaţia persistă, să fac un control pulmonar. (...) Pentru mine, ceea ce am trăit vineri seară, a fost a două Mineriadă, iar intervenţia Jandarmeriei a fost brutală. Am fost şi la Revoluţie”, a spus Oana Vasilache.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.