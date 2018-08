Mai multe persoane care au participat la mitingul din 10 august s-au prezentat, luni, la Parchetul Militar, pentru a depune plângeri împotriva acţiunilor jandarmilor, ei precizând că, în acea seară, forţele de ordine s-au comportat într-un mod abuziv deoarece au lovit protestatarii fără motiv.

„S-a aruncat cu nişte dispozitive la 30 de cm de piciorul meu, iar asta a fost pe proprietate privată. Am fost sechestraţi, gazaţi. Noi fusesem la protest ne-am refugiat acolo de frica gazelor. Era panică. A fost o acţiune abuzivă, nu are nicio logică. Plantonul respectiv care s-a deplasat pe arteră dintre Mihalache şi Aviatorilor a ordonat să ieşim afară deşi era haos. Am sunat 112, iar dispecera a zis să sunăm la Jandarmerie. Mi se pare foarte amuzant. În afară de câteva lacrimi, am nişte semne la mână. Am fost foarte norocoasă nu am nimerit la spital. Este un mod abuziv şi grosolan pentru o ţară care se consideră membră NATO, UE să se comporte în asemenea hal în 2018. Eu locuiesc în Statele Unite. Noi am ajuns dictatură. Sunt studentă la University of Virginia, sunt plecată de 6 ani şi am venit special pentru miting, care a fost bulversat. Este un gust amar cu care rămân. Iubesc România, dar corupţia - nu se mai poate. Târăşte România într-o perioada nefastă din istorie”, a spus Alexandra Scafarschi, o tânără prezentă la Parchetul Militar.

Însă alt participant la mitingul din 10 august nu a fost la fel de norocos. Florin Nicuşor Radu spune că a venit să depună plângere la Parchet deoarece a fost lovit de jandarmi cu bastonul, fără ca el să fi reprezentat un pericol.

„Când s-a dat ordinul de evacuare toată lumea a fugit. Am ales să stau pe loc, pentru că nu reprezentam un pericol. Am ridicat mâinile mi-am pus mâinile la ceafă. În momentul în care bariera de jandarmi a ajuns la mine m-au lovit în cap, în umăr, în mână. Au vrut să mă interneze, dar am refuzat. Mi-am luat un dosar medical. Nu ştiu de ce am fost lovit. Am manifestat paşnic „Jos Guvernul”. (...) După ce am trecut de bariera de jandarmi, tot un jandarm m-a ajutat să ajung la ambulanţă şi am văzut bucăţi de bordură pietroaie foarte mari. Dacă eram în locul lor probabil şi eu aş fi procedat la fel dacă aş fi primit ordin de evacuare. Se putea face distincţie între cei violenţi şi cei paşnici dacă se voia, dar cred că s a dat ordin de evacuare şi s-a evacuat. Am fost cusut la cap. Am două copci, o rană la cap, la umăr. M-au lovit cu bastonul. O să mă întorc în Piaţă, altfel nu schimbăm nimic”, a spus Florin Nicuşor Radu.

Ionel Corbu, procuror la Parchetul Militar, a declarat că în jur de 30 de protestatari au depus plângeri împotriva jandarmilor, care vor fi reunite într-un singur dosar penal pentru purtare abuzivă şi abuz în serviciu. Procurorii au cerut imagini inclusiv de la victime şi vor începe audierile.

