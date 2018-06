Petre Daea: Întreb de preţul roşiilor. Am un respect deosebit pentru buzunarul consumatorului | FOTO

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a cumpărat roşii de la un producător şi a degustat mezeluri vineri, la Timişoara, la o expoziţie în domeniul agriculturii, afirmând că fermierii îşi vor primi subvenţiile la timp, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Petre Daea: Întreb de preţul roşiilor; am un respect deosebit pentru buzunarul consumatorului

Ministrul Agriculturii a vizitat, timp de peste două ore, Banat Agralim, cea mai mare expoziţie din domeniul agriculturii din vestul ţării, organizată la Timişoara. Înainte de a susţine un discurs în faţa participanţilor, în deschiderea evenimentului, Petre Daea i-a salutat pe expozanţi şi a vorbit cu câţiva dintre ei.

De asemenea, ministrul s-a oprit la standul unui producător de roşii din judeţul Timiş, care a plantat mai multe soiuri, precizând că 2.800 de fermieri au primit deja bani prin programul pentru tomate. Petre Daea a fost curios să afle de la comerciant cu cât se vând roşiile, acestea fiind cuprinse între 12 şi 15 de lei, iar apoi a precizat că, la plecarea de la expoziţie, va cumpăra tomate, lucru pe care l-a şi făcut. “Să fiţi convinşi că voi gusta şi voi cumpăra roşii. Îmi place să le strâng mâna fermierilor care muncesc din greu, producătorii de roşii au început încă din ianuarie să lucreze”, a spus Petre Daea.

Întrebat de către jurnalişti de ce sunt diferenţe mari de preţuri la roşii, ministrul Agriculturii a precizat că “aici e vorba de piaţă, de cum îşi prezintă fiecare munca. Preţul real este cel stabilit de piaţă. Am întrebat de preţul roşiilor. Este evident să o fac. Întreb de preţ oriunde mă duc, eu vreau să ştiu dacă există şi respectul faţă de consumator. Este un preţ lansat de producători, iar dacă consumatorii l-au dorit, a rămas aşa. Eu am un respect pentru fermieri, pentru munca lor, dar am un respect deosebit şi pentru buzunarul consumatorului. De fiecare dată mă uit cu atenţie la preţ”.

Ajuns pe scenă, ministrul Agriculturii le-a mulţumit fermierilor că au depus cererile pentru subvenţii până la data de 15 mai, precizând că banii vor fi alocaţi la timp.

“Alături de dumneavoastră este Guvernul României şi vă mulţumesc, dragi fermieri, că aţi înţeles mesajul de la Guvern, de a depune cererile pentru subvenţii până în data de 15 mai. Este fundamental acest termen, acesta a asigurat şi asigură continuitatea finanţării la timp a fermierilor astfel încât ei să execute fără echivoc lucrările care necesită foarte mult timp luat din viaţa dumneavoastră. Astăzi îmi îngădui să vă spun că vom continua în acelaşi fel. Şi anume, subvenţiile vor fi acordate la timp şi anume, prima zi va fi ca şi anul trecut, 16 octombrie, dar pentru aceasta e nevoie ca aceşti colegi de la APIA să fie alături de dumneavoastră. Fermierul trebuie să fie o singură dată la APIA, când depune cererea. Sunt o serie întreagă de realizări. Anul acesta, partea de vest a ţării arată mult mai bine din punct de vedere al culturilor şi efectele se vor vedea atunci când combina va intra în lan şi cântarul va aduce sub cheie producţia la care dumneavoastră aţi lucrat atâta timp. Să dea Domnul să avem un an agricol şi mai bun”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Apoi, Petre Daea şi-a continuat vizita pe la standurile expoziţiei, degustând mezeluri de la producători locali, brânză sau pâine şi i-a felicitat pentru munca depusă.

Banat Agralim este cea mai mare expoziţie din domeniul agriculturii din vestul ţării. Ediţia din acest an are loc între 8 şi 10 iunie, la Timişoara, şi reuneşte peste 150 de expozanţi din ţară şi străinătate - producători, distribuitori, fermieri, firme, meşteşugari, organizaţii şi instituţii de profil, care îşi prezintă produsele şi serviciile din domeniul agro-alimentar, creşterea animalelor, producerea şi distribuţia de maşini şi utilaje agricole şi horticole, alimentaţie publică, măsurători terestre şi cadastru.

