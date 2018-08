Petre Daea: Nu înţeleg cum într-un complex cu o singură intrare şi ieşire a putut intra virusul pestei porcine

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că este un mare semn de întrebare felul în care a putut intra virusul pestei porcine într-un complex care are o singură intrare şi ieşire, precizând că în momentul de faţă opt judeţe sunt afectate, iar situaţia cea mai severă este în judeţul Tulcea.

"Nu am înţeles cum într-un complex care are o singură intrare şi o singură ieşire, cum a putut intra virusului. Pentru mine, ca om şi cu răspunderea pe care o am la nivelul ţării, este un mare semn de întrebare. Sigur că un asemenea virus care nu are vaccin şi nu are tratament îi sperie pe oamenii. Dar trebuie să ne sperie şi pe noi? Să fugim din faţa virusului? Nu. Oamenii sunt în contact cu reprezentanţii instituţiilor statului, cu jandarmi, etc. Dacă intrăm în această derută de interpretare şi toată lumea vorbeşte şi acţionează numai unul la faţa locului sigur că pierde din control acest virus. Iar regula este să respectăm ce am stabilit, de la ministru până la omul de rând şi să facem tot posibilul să stopăm. Şi eu zic că putem să facem acest lucru. În acest moment sunt afectate opt judeţe sunt afectate, iar cel mai puternic este afectat judeţul Tulcea", a afirmat, joi seară, ministrul Agriculturii, Petre Daea, într-o intervenţie telefonică la Realitatea Tv.

Acesta a adăugat că se intervine în zonele afectate şi că fermierii nu trebuie să fie speriaţi, deoarece vor fi despăgubiţi de către stat.

"În primul rând vreau să introducem liniştea în ţară şi echilibrul în abordare. Eu sunt între oameni acolo şi v-aş ruga să înţelegeţi că singura soluţie e norma sanitar-veterinară instituită de medicul veterinar. Este instrumentul fundamental cu care noi lucrăm. De aceea la această data lucrăm cu aproape 20.000 de oameni în teritoriu, cu Jandarmeria, Armata, medici veterinari, ingineri, prefecţi, etc. Din nefericire, a intrat virusul în zona cea mai grea pentru noi, cea a Deltei Dunării, care are un regim cu totul special. Este foarte greu să îl izolezi, este foarte greu să îl eradicăm. Am luat toate măsurile care se puteau lua. Eu aş spune (oamenilor - n.r.) să nu fie speriaţi, în condiţiile în care există acest virus, iar statul vine cu bani pentru a despăgubi persoanele respective", a adăugat Petre Daea.

Proiectul privind rectificarea bugetară, prezentat de premierul Viorica Dăncilă, prevede alocarea sumei de 185 milioane lei pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în special pentru eradicarea pestei porcine şi despăgubiri pentru animalele sacrificate, în condiţiile în care au fost omorâţi aproape 50.000 de porci.

Preşedintele ANSVSA, Geronimo Răducu Brănescu, a anunţat, miercuri seară, că se înregistrează 524 de focare de pestă porcină africană în toată ţara, fiind omorâţi în total 49.816 porci.

"Prin ordin al prefectului s-a constituit o comisie cu reprezentanţii desemnaţi, conform prevederilor legale, care au stabilit nivelul de despăgubire real pentru fiecare porc. Până la acest moment pot să spun că s-au finalizat 51 de dosare de despăgubire fiind plătită suma de 130.000 de lei. De asemenea, sunt în procedură de evaluare alte 86 de dosare", a mai spus preşedintele ANSVSA.

