Plângere penală la DNA pe numele ministrului de Interne/ Un protestatar din Piaţa Victoriei o acuză pe Carmen Dan că ar fi divulgat informaţii secrete

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost reclamat la DNA de către un protestatar din Piaţa Victoriei pentru că ar fi divulgat informaţii secrete din cadrul unui dosar penal în curs de cercetare.

Carmen Dan este acuzată de către Sandu Matei, un protestatar din Piaţa Victoriei, care ar fi lovit un bătrân în timpul unui miting din faţa Guvernului, după ce vârstnicul l-ar fi insultat şi l-ar fi lovit cu un rucsac, că, în timpul unei emisiuni, aceasta a divulgat informaţii secrete din cadrul dosarului care îl viza.

Sesizarea la Direcţia Naţională Anticorupţie a fost depusă de către protestatar în luna martie, la aproximativ trei luni după incident.

"Aceasta a susţinut că există un dosar penal pe rolul unui Parchet, instrumentat de angajaţii dânsei, ca organe de urmărire penală, în care aceasta susţine că s-a administrat tot probatoriul. Aceasta susţinea la momentul intervenţiei televizate că a început urmărirea penală în personam împotriva subsemnatului şi că urmează să fiu audiat. De asemenea susţine că subsemnatul sunt prezent la toate manifestările publice împotriva Guvernului din ultimul an şi că aş avea şi foarte multe amenzi contravenţionale. De asemenea a susţinut că poliţiştii aflaţi în subordinea acesteia şi-au făcut treaba. Menţionez că la data intervenţiei televizate nu aveam cunoştinţă de existenţa niciunui dosar penal, nu fusesem audiat niciodată şi nu mi-a fost adusă de îndată la cunoştinţă calitatea de suspect aşa cum prevăd normele procesuale. menţionez că a doua zi, dimineaţă, am fost căutat la domiciliu de un ofiţer de poliţie care mi-a comunicat că există un dosar penal în care am calitatea de suspect", se arată în plângerea penală depusă la DNA.

Petentul arată în plângerea sa că ministrul de Interne, prin declatraţiile sale televizate şi prin divulgarea unor informaţii care nu sunt publice, se face vinovat de mai multe infracţiuni.

"Dan Carmen Daniela o învinuiesc de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu, infracţiunea de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, infracţiunea de folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, infracţiunea de instigare la divulgare, fără drept a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii", se arată în plângerea penală depusă la DNA.

