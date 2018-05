Precizările Arhiepiscopiei romano-catolice, după anunţul de ieri al premierului privind vizita Papei Francisc în România: Înştiinţarea oficială se face simultan de Sfântul Scaun şi Preşedinţie

Anunţul unei vizite a Suveranului Pontif se face simultan de Sfântul Scaun şi Preşedinţia României a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook, preotul Francisc Doboş, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei romano-catolice Bucureşti.

Purtătorul de cuvânt spune că a fost "rugat" de către nunţiul apostolic în România, Miguel Maury Buendía să facă o precizare pentru presă în acest sens şi remarcă faptul că Sfântul Scaun nu a făcut nicio referire despre o viitoare vizită a Papei Francisc în România după ce premierul Viorica Dăncilă a fost primită în audienţă la Vatican.

"Vizita Papei în România. Nunţiul Apostolic în România, E.S. Miguel Maury Buendía, m-a rugat să fac o precizare pentru presă: Când se va stabili vizita Papei Francisc în ţara noastră, anunţul acesteia va fi făcut simultan de cele două părţi: Statul Vatican (Sf. Scaun) şi Preşedinţia României", se spune în postarea lui Doboş de pe Facebook.

"Astăzi Sfântul Părinte Francisc a primit-o în audienţă pe E.S. Dna Viorica Dăncilă, Primul Ministru al României, care ulterior s-a întâlnit cu Eminenţa Sa Card. Pietro Parolin, Secretar de Stat, însoţit de Excelenţa Sa Mons. Paul Richard Gallagher, Secretar pentru Relaţiile cu Statele.

În decursul discuţiilor cordiale s-au oprit asupra bunelor relaţii bilaterale dintre Sfântul Scaun şi România. Au fost subliniaţi paşii făcuţi pentru favorizarea cooperării în domeniul educaţiei şi a fost exprimată speranţa că aceasta se va putea consolida în curând prin intermediul unor oportune acorduri. Au fost notate şi câteva teme de actualitate, printre care importanţa concordiei în interiorul societăţii româneşti pentru căutarea binelui comun.

În fine, au fost evocate unele perspective pentru viitorul proiectului european, asta şi în vederea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene pe care România o va asuma în primul semestru din 2019", se spune în comunicatul Vaticanului, ulterior primirii în audienţă a premierului Dăncilă.

Papa Francisc va veni în România la începutul lui 2019, a confirmat vineri, pentru Antena 3, premierul Viorica Dăncilă.

"Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România (...) Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România", a declarat premierul Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru Antena 3.

