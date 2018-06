Primăria Capitalei anunţă că protestul #rezist nu este autorizat în ziua cu MITINGUL PSD. Lista celor 13 evenimente AUTORIZATE/ Corupţia Ucide anunţă o altă zi pentru manifestaţie

Primăria Capitalei a făcut publică lista cu cele 13 evenimente aprobate care vor avea loc, sâmbătă, în Bucureşti, printre care nu se regăseşte şi protestul anunţat de manifestaţii #rezist din Piaţa Victoriei.

Share pe Facebook 1392 afişări

Cele 13 evenimente aprobate de Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, vor avea loc după cum urmează:

1. Piaţă Constituţiei - Teatrul Excelsior - eveniment cultural - spectacol de teatru Vlaicu Vodă; nr estimat de persoane: 15.000; între orele 10.00-23.00

2. Creart - Centrul Istoric - eveniment cultural - Simfonii pe asfalt; între orele 20.00-22.00

3. Asociaţia Accept - Marş al Diversităţii pentru vizibilitatea comunităţii LGBT - începând cu ora 17.30-20.30 – punct de adunare şi plecare în marş Calea Victoriei nr. 224 în dreptul Raiffeisen Bank - Bd. Elisabeta - PiataUniversitatii. Număr estimat de participanţi: 4.000 de persoane. Adunarea participanţilor pe trotuarele adiacente Caii Victoriei, din zona Piaţă Victoriei.

4. Fundaţia Inovaţii Sociale Regina Maria - eveniment divertisment pentru copii - Marea Ţopăială - Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău) - intrarea din sos Nordului; număr estimat de participanţi 50 de persoane, între orele 10.00-18.00

5. Asociaţia Platforma Unionistă "Acţiunea 2012" - adunări publice de susţinere a unirii cu Republica Moldova - pe trotuarele unor bulevarde şi în parcuri (grupuri de 4-5 persoane), între orele 10.00-19.00.

6. Asociaţia Iniţiativa Prelungirea Ghencea şi Grupul Civic Iniţiativa Domneşti - marş care militează pentru modernizarea zonei Prelungirea Ghencea - Domneşti, unde se desfăşoară de altfel şi evenimentul, între orele 10.00-13.00.

7. Societatea Rimă Special SRL - eveniment cultural - Cărţi pe roţi - parcul Regele Mihai I, Roată Mare; orele 10.00-21.00; 8. Asociaţia Română Quigong Falun Dafa România - acţiune de informare (trotuar bd Beijing, la intrarea în parcul Bordei); orele 11.45-13.45 9. SC Olga Gudynn Internaţional School SRL - eveniment sportiv - în parcul Regele Mihai I, intrarea Arcul de Triumf, orele 11.00-13.00. Număr estimat de participanţi: 100

10. PSD - adunare publică împotriva abuzurilor - evenimentul va avea loc în Piaţă Victoriei - între orele 20.00-22.00.

11. Partidul Nouă Dreapta - Marşul Normalităţii - între orele 13.00-16.30 –punct de adunare şi plecare în marş bd Lascăr Catargiu - Piaţă Română - Bd Magheru - Bd Nicolae Bălcescu - Piaţă Universităţii - Bd I C Brătianu - str. Halelor - Splaiul Independenţei - Dealul Patriarhiei. Număr estimat de participanţi: 300 persoane. Între orele 12.00-16.30.

12. PROEDUS - eveniment sportiv - cros - în Parcul Regele Mihai I, intrarea Charles de Gaulle - Aleea Cariatidelor - Bd. Constantin Prezan - Arcul de Triumf - bd. Kiseleff - fântână Modura, între orele 10.00-18.00, număr estimat de participanţi 3.000-6.000 de participanţi.

13. Teatrul Ţăndărică - spectacole de teatru - Parcul Sebastian, între orele 7.00-21.00.

PMB precizează că toate evenimentele au fost aprobate în conformitate cu legea, care stipulează că organizatorii adunărilor publice trebuie să depună o solicitare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de acces şi de dispersare, numărul aproximativ al participanţilor, persoanelor împuternicite să asigure şi să raspundă de măsurile de organizare.

"Subliniem faptul ca termenul de „notificare" a autorităţii, vehiculat în mediul online, asupra intenţiilor unor persoane de a organiza diverse evenimente în spaţiul public (Piaţa Victoriei) NU există ăn Legea 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, nu are nici o acoperire juridică, aceasta fiind NULĂ din punct de vedere legal. Astfel, orice manifestare organizată în spaţiul public, având la bază aşa-zise notificări, nu respectă legislaţia României, induce în eroare cetăţenii de bună credinţă şi îngrădeşte dreptul de a manifesta liber al celor care au parcurs toţi paşii prevăzuţi de lege pentru organizarea evenimentelor publice", reiese dintr-un comunicat transmis de PMB.

Precizările făcute de Primăria Capitalei vin în contextul în care, marţi seară, protestatarii #rezist au anunţat că sâmbătă, în Piaţa Victoriei, va avea loc o manifestare, care se va suprapune cu mitigul PSD. "SĂ FIE CLAR: În Piaţa Victoriei, zilnic între orele 18:00 şi 23:00 există un protest notificat de către protestatarii #rezist. Drept urmare multiplul cercetat penal, infractorul condamnat Liviu Dragnea are dreptul fie să facă miting în Piaţa Victoriei dar în afara intervalului orar 18:00 - 23:00, fie să îşi caută alt loc pentru miting, de preferat la el in Teleorman. Sâmbăta, 9 iunie 2018, în Piaţa Victoriei e protest #rezist, orice altă manifestaţie in zonă şi in intervalul orar este ilegală! NU CEDĂM, NU DĂM ÎNAPOI, PUNCT", reiese dintr-o postare pe Facebook făcută de prostatarii #rezist.

Corupţia Ucide a anunţat ulterior că nu va iniţia nicio manifestaţie sâmbătă, când are loc mitingul PSD

Protestatarii de la Corupţia Ucide anunţă că, sâmbătă, când este programat mitingul PSD, nu vor iniţia nicio manifestaţie, urmând ca un protest organizat de ei să aibă loc duminică. Decizia vine după manifestanţii #rezist au informat că vor protesta în Piaţa Victoriei, în acelaşi timp cu PSD.



"După ce am cântărit atent toate opţiunile, decizia noastră este următoarea: Sâmbătă, Corupţia Ucide NU va iniţia demersuri de natură să împiedice desfăşurarea acestei manifestări. Suntem conştienţi că tentaţia unei reacţii vehemente e puternică în rândul unei părţi a protestatarilor şi dorinţa de a ,,ne apăra piaţa'' este una foarte mare", reiese dintr-un comunicat de presă transmis pe Facebook de către Corupţia Ucide.

Protestarii precizează că Primăria Capitalei încalcă legea deaoare ei au trimis o notificare prin care anunţă că, în perioada ianuarie-decembrie 2018, se vor manifesta în Piaţa Victorie.

"În contextul în care este anunţată PMB prin notificarea înregistrată conform legii cu nr. 1593891/26.01.2018 că în perioada Ianuarie-Decembrie 2018 se vor desfăşura manifestaţii în Piaţa Victoriei (deoarece sunt oameni care protestează zilnic de un an şi jumătate în Piaţă), gestul primăriei este o sfidare la adresa protestatarilor. PMB a încălcat legea, oferind PSD protocol pentru PV (Piaţa Victorie -n.r.), când acolo se desfăşoară legal alt protest. (...) Oamenii care vor veni la acest miting nu au habar pentru ce sunt aduşi acolo şi, mai ales, nu sunt acolo din convingere după informaţiile care ne parvin. Motivul protestului a fost schimbat deja de cel puţin 3-4 ori (de la miting pro familie tradiţională, la miting pentru susţinerea guvernului sau împotriva abuzurilor?)", se mai arată în comunicatul acestora.

De asemenea, Corupţia Ucide subliniază că prezenţa lor în faţa Guvenrului ar fi exact ceea ce manifestanţii PSD îşi doresc.

"Avem motive solide să considerăm că prezenţa noastră acolo e chiar ce îşi doreşte coaliţia de guvernare şi ar însemna să le facem jocul. Chiar dacă noi am manifesta paşnic, iar scopul nostru ar fi strict ironizarea motivelor pentru care mitingul a fost organizat sau crearea unui dialog cu susţinătorii lor, participarea noastră ar duce aproape inevitabil la apariţia unor conflicte. Acest lucru îi va permite imediat PSD-ului să pozeze în victimă. Sunt şanse foarte mari să fie oameni pregătiţi special pentru a face scandal, pentru a da de înţeles că noi nu îi lăsăm să îşi exercite dreptul la exprimare", mai explică protestatarii.

Protestatarii Corupţia Ucide vor organiza un protest duminică, începând cu ora 18.00.

Partidul Social Democrat a anunţat că, sâmbătă, 9 iunie, între orele 20.00 şi 22.00, va organiza un miting împotriva abuzurilor, în Piaţa Victoriei, manifestare la care vor participa peste 30.000 de persoane.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.