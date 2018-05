Protest la Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, angajaţii cer demisia conducerii

Zeci de tehnicieni radiologi şi moaşe au protestat, joi, în faţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Cluj-Napoca şi au cerut demisia conducerii, pe motiv că refuză să îi încadreze ca asistenţi medicali, astfel încât să beneficieze de majorări salariale. Ei ameninţă şi cu demisia în bloc.

Share pe Facebook 361 afişări

Protestatarii s-au adunat în faţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Cluj-Napoca având afişe cu mesaje precum „Demisia” şi „Tehnician radiolog = asistent licenţiat”, ei cerând demisia conducerii instituţiei şi ameninţând cu demisia în bloc după data de 15 iunie, dacă solicitările nu sunt rezolvate.

„Vrem să fim auziţi de Ministerul Sănătăţii, de d-na ministru Pintea, care a afirmat că vrea să cunoască situaţiile din teritoriu. Noi suntem o astfel de situaţie din teritoriu şi o rugăm să ne rezolve problema. De două luni am trimis memorii la Ministerul Sănătăţii, la Ministerul Muncii, la Avocatul Poporului, dar nu am primit niciun răspuns. Noi am cerut să fim încadraţi ca asistenţi medicali licenţiaţi cum am fost întotdeauna, nu suntem acum incluşi unde ar trebui să fim şi pierdem bani la salariu conform Legii salarizării. Cerem demisia conducerii SCJU care a dat dovadă de rea-credinţă şi reavoinţă faţă de noi”, a declarat Marcela Nemeş, tehnician de radiologie şi imagistică în cadrul SCJU Cluj-Napoca.

Potrivit acesteia, managerul spitalului, Petru Şuşca, se ascunde în spatele faptului că nu are un document scris de la Ministerul Sănătăţii astfel încât tehnicienii radiologi şi moaşele să poată fi încadraţi ca asistenţi medicali licenţiaţi.

Adina Szabo, un alt tehnician radiolog, a declarat că SCJU Cluj-Napoca este singura unitate medicală care nu şi-a încadrat moaşele şi tehnicienii radiologi la grila de salarizare, iar, astfel, nu aplică legea.

„Problema noastră este absurdă, tehnicianul radiolog este asistent medical licenţiat, cu studii superioare, specializat pe imagistică, radiologie şi medicină nucleară. De ce nu ne-a încadrat alături de asistenţi? Dacă nu se rezolvă problema până în 15 iunie, vom demisiona în bloc”, a spus Szabo.

Rodica Mureşan lucrează de 30 de ani ca moaşă în cadrul SCJU Cluj-Napoca şi a asistat la venirea pe lume, în această perioadă, a mii de copii.

„Sunt nemulţumită deoarece sunt asistentă medicală, profil obstetrică-ginecologie, absolventă a Facultăţii de Moaşe a UMF, iar pe diploma de licenţă scrie moaşă-licenţiată. Suntem defavorizate faţă de asistentele medicale licenţiate, diferenţa salarială fiind de 1.200 de lei, ceea ce este frustrant”, a precizat Mureşan.

Directorul medical al SCJU Cluj-Napoca, Adela Golea, a declarat că în Legea salarizării sunt recomandări pe diverse categorii profesionale, iar cele de tehnician radiolog şi moaşă nu apar la măriri de salariu de la 1 martie.

„Am cerut de mai multe ori Ministerului Sănătăţii să ne răspundă punctual care este salariul în plată la 1 martie pentru acestea. Nu am primit un răspuns. Când primim, pe acela îl aplicăm. Nu avem nicio problemă cu niciunul dintre colegi. Legea spune clar că beneficiază de majorări salariale medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri, acolo mai trebuie nişte completări, după care le vom aplica”, a spus Golea.

Directorul de îngrijiri al spitalului clujean, Monica Costin, a completat că rezolvarea problemei tehnicienilor radiologi ar fi modificarea legii, cu menţinerea denumirii respective şi cu o salarizare corectă, după importanţa pe care o au în echipa medicală.



La SCJU Cluj-Napoca sunt angajaţi 55 de tehnicieni radiologi şi 20 de moaşe.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.