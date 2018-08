Raed Arafat: Informarea potrivit căreia cei expuşi la gazele lacrimogene nu sunt în pericol e o intenţie de a linişti populaţia/ DSU nu ţine partea Jandarmeriei, nu execută ordine politice

Şeful DSU, Raed Arafat, precizează că informarea potrivit căreia gazele lacrimogene conţin substanţe conform normelor europene şi că cei expuşi nu sunt în pericol reprezintă o intenţie de a linişti populaţia, nu executarea unui ordin politic şi nici „nu ţine partea” Jandarmeriei.

„Am dat acest comunicat mai ales după ce am fost sesizat de colegii de la UPU Floreasca asupra faptului că mai multe persoane se prezintă fără simptome solicitând a fi consultate şi să aibă analizele de sânge efectuate. Este clar că în cazul în care ai simptome sau probleme care te îngrijorează că pacient este recomandat să ajungi la spital sau la un medic. (...) Din păcate intenţia de a linişti populaţia care nu prezintă simptome sau semne, luând în considerare că peste 100.000 de persoane au fost la Piaţă Victoriei în noaptea de 10 August, a fost interpretată de către un grup de persoane că o diversiune şi o dezinformare din partea noastră. Interpretarea şi mai absurdă este că ţinem partea Jandarmeriei importriva populaţiei sau că am executat ordine politice şi că acest comnuicat este unul politic”, a scris Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pe Facebook.

Acesta a mai spus că, dacă cineva s-a simţit lezat de acea informare, îşi cere scuze, însă, ştiinţa este una pentru toţi ea neputând fi aplicată diferenţiat după dorinţele unora sau altora.

„Înainte să publicăm acest comunicat ne-am consutlat cu fabricanţii pe de o parte că să ne asigurăm de natură substanţei care a fost utilizată şi să nu ne bazăm numai pe informaţiile interne. Totodată, pe lângă documentarea şi datele obţinute de pe site-ul Centrului de Control al Bolilor din SUA am vorbit personal cu unul dintre specialiştii renumiţi în toxicologie de la centrul de toxicologie din New York. (...) După publicare pe site-ul DSU au fost multe comentarii şi jigniri la adresa noastră însă conţinutul comunicatului rămâne, din punct de vedere medical, unul valid şi anume dacă nu aveţi simptome sau probleme care să va îngrijoreze nu trebuie să va prezentaţi la UPU pentru un consult de rutină pentru că acesta nu va aduce niciun beneficiu iar medicul nu are cum să decidă ştiinţific că aţi fost expuşi la substanţele respective consultându-va la 5 sau 6 zile după expunere, medicul bazându-se doar pe declaraţia pacientului”, a mai spus Raed Arafat.

