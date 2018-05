Raeţchi, către Firea şi Florea: Se ştia fapul că Şcoala 124 din sectorul 5 nu avea aviz ISU? Ce măsuri s-au luat?

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi a reacţionat luni, după ce o şcoală din sectorul 5 a ars din temelii, acesta acuzând administraţiile PSD din Capitală că se ocupă de concerte, în loc să rezolve infrastructura şi clădirile fără aviz.

''O şcoală din Sectorul 5 a ars din temelii. Acest lucru s-a întâmplat noaptea trecută - nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă incendiul ar fi izbucnit în timpul orelor, la o şcoală cu 750 de copii, in condiţiile in care aceasta NU avea nici măcar aviz de funcţionare din partea ISU.(...) În urmă cu câteva luni, tavanul unei şcoli din Sectorul 5 s-a prăbuşit, dar se pare că Primăria Sectorului 5 şi Primăria Capitalei nu au învăţat nimic din aceste evenimente care puteau deveni tragice. Suntem la jumătatea mandatului dat de bucureşteni Gabrielei Firea &Co., iar bilanţul este unul dezastruos: priorităţile zero ar trebui să fie infrastructura şi clădirile fără aviz, dar toate administraţiile PSD din Capitală se ocupa doar de concerte, festivaluri şi patinoare în parcuri!'', a spus deputatul PNL pe pagina de Facebook.

Ovidiu Raeţchi îi cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea să dea explicaţii privind situaţia şcolilor fără aviz şi cu ce soluţii va veni PMB pentru a ajuta copiii înscrişi la şcoala care a ars, ca aceştia să nu piardă orele de curs.

''Primarul de sector şi Gabriela Firea trebuie să răspundă urgent la aceste întrebări: Se cunoştea fapul că şcoala 124 nu avea aviz ISU şi ce măsuri au fost luate de primăria Sectorului 5 în acest sens? Cum este posibil ca la 2 ani de la alegeri, în Bucureşti, să existe şcoli care încă nu au avize ISU? Care sunt soluţiile găsite de Primăria Sectorului 5 pentru ca elevii să nu piardă orele de curs?'', sunt întrebările adresate de liberal.

Reprezentanţii ISUBIF au anunţat că un incendiu a izbucnit, luni dimineaţă, la Şcoala nr 124, situată pe strada Mărgeanului nr. 10, în sectorul 5 al Capitalei. Flăcările au fost lichidate în totalitate de către echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov după 7 ore. Şcoala respectivă nu are autorizaţie de securitate la incendiu, instituţia de învăţământ obţinând în 2001 un aviz de securitate la incendiu, pentru lucrări de consolidare şi refuncţionalizare, potrivit ISU Bucureşti-Ilfov.

