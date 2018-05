Ultima săptămână de şcoală pentru absolvenţii liceelor a fost prilej de distracţie înainte de primul examen important din viaţa lor. Astfel, majoritatea liceelor au organizat festivităţi de la care nu au lipsit muzica şi voia bună.

Share pe Facebook 154 afişări

Absolvenţii Colegiului Naţional „I.L.Caragiale” din Capitală au ales să sărbătorească ultima zi de liceu printr-o festivitate aparte.

Îmbrăcaţi în haine de sărbătoare şi costumaţi în diverse personalităţi istorice sau cinematografice, absolvenţii de liceu împreună şi profesorii au defilat mândri pe stradă câteva sute de metri în aplauzele colegilor mai mici şi ale părinţilor.

„Am ales să ne costumăm în vikingi, pentru că este ceva creativ şi pentru că ei au fost nişte războinici puternici. Este o zi importantă şi emoţionantă, pentru că am petrecut la acest liceu ani frumoşi cu întâmplări frumoase. Este cumva ultima zi când mai sunt elevă şi sunt multe emoţii care mă încearcă”, spune o elevă.

„Noi suntem îmbrăcaţi în costume populare pentru că în anii trecuţi nu prea a fost abordată tema. (...) Această zi este frumoasă, am alături de mine familia, colegii cu care am împărţit bune şi rele şi profesorii care ne-au învăţat. Cumva simt că este printre ultimele dăţi când mai suntem cu toţii în această formulă şi simt tristeţe”, susţine, emoţionată, o altă tânără.

„Pentru astăzi ne-am costumat în petrecăreţii de la Oktoberfest. Nu a fost greu să ne pregătim, pentru că ştiam încă de la începutul anului că vom aborda această temă şi am avut suficient timp. (...) Nu am emoţii la Bac pentru că am reuşit deja să intru la o universitate de peste hotare, la Arhitectură”, a adăugat un elev.

GALERIE FOTO - Absolvenţii de la I.L Caragiale şi Gheorghe Şincai











Deşi festivitatea s-a adresat absolvenţilor, nu ei au avut cele mai mari emoţii, ci părinţii şi profesorii.

„Sunt prea emoţionată, pentru că este o zi importantă. Nu au fost uşori aceşti 12 ani, în schimb am fost alături de ea (n.r. - fiica) la fiecare etapă prin care a trecut. (...) Nu am emoţii pentru Bac, a învăţat în aceşti ani şi din punctul meu de vedere este cea mai bună elevă”, a declarat mama unei absolvente.

„Au fost ani frumoşi şi am acum o tristeţe în suflet, cumva fata tatei a crescut, este deja mare, iar eu chiar şi în ziua absolvirii liceului nu pot crede încă asta”, a precizat tatăl unei eleve.

„Tradiţia defilării este în liceul nostru de 48 de ani. Elevii s-au pregătit din timp cu emoţii şi chiar au pus suflet. Este foarte trist, a fost o promoţie foarte bună de care mă despart cu greu, dar ei merg cu bagajele făcute. Noi am pus în acele bagaje tot ce am putut pune”, a declarat pentru MEDIAFAX, directorul Colegiului Naţional „I.L. Caragiale“, Andreia Bodea.

„Sunt nişte emoţii puternice şi pentru mine şi încerc să-mi stăpânesc lacrimile. Sunt mândră că încă o generaţie de elevi deştepţi şi pregătiţi pentru viaţă vor pleca în lumea mare”, a adăugat profesoara Iuliana Dumitrescu.

Cu robe şi toci, şi elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti au fost aplaudaţi de prieteni şi părinţi în cadrul festivităţii de absolvire care a avut loc pe 22 mai.

Vineri, absolvenţii Colegiului Naţional Gheorghe Şincai din Capitală au defilat, împreună cu părinţii, de la Piaţa Unirii până la colegiu.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.