RESTRICŢII DE TRAFIC în Capitală pe tot parcursul zilei pentru "Marşul Normalităţii", “Marşului Diversităţii” şi mitingul organizat de PSD/ Care sunt rutele ocolitoare

Brigada Rutieră a Capitalei informează că circulaţia rutieră va fi restricţionată, sâmbătă după-amiza, pe arterele principale din zona Pieţei Victoria, unde va avea loc "Marşul Normalităţii", “Marşului Diversităţii” şi mitingul organizat de PSD.

Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat că, pentru evenimentele anunţate sâmbătă în Bucureşti, vor fi constituite echipe mixte de poliţişti şi jandarmi care vor asigura ordinea pe timpul manifestărilor. Pentru monitorizarea traficului, Capitala va fi survolată de un elicopter MAI.

Pentru astăzi s-au aprobat 14 evenimente, care se vor desfăşura pe domeniul public, în mai multe zone din Bucureşti, dintre care:

Partidul Noua Dreaptă – „Marşul Normalităţii” - între orele 13.00-16.30 –punct de adunare şi plecare în marş bd Lascăr Catargiu - Piaţa Romană – Bd Magheru - Bd Nicolae Bălcescu - Piaţa Universitătţii - Bd I C Brătianu - str. Halelor - Splaiul Independenţei - Dealul Patriarhiei, între orele 12.00-16.30;

„Marş al Diversităţii pentru vizibilitatea comunităţii LGBT” - începând cu ora 17.30-20.30 – punct de adunare şiplecare în mars pe Calea Victoriei nr. 224;

PSD – „Adunare publică împotriva abuzurilor” - evenimentul va avea loc în Piaţa Victoriei - între orele 20.00-22.00.

"Marşul Normalităţii" impune restricţii de circulaţie între Piaţa Victoriei şi Dealul Patriarhiei

Mai multe evenimente vor fi organizate, sâmbătă, în Capitală, între care şi Marşul Normalităţii, din cauza căruia a fost restricţionat traficul rutier, acesta fiind afectat pe traseul dintre Piaţa Victoriei şi Dealul Patriarhiei, aunţă Brigada Rutieră.

"În ziua de 9 iunie, între orele 13.30 – 15.30, se va desfăşura manifestaţia publică “Marşul Normalităţii” pe următorul traseu: Piaţa Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Romană – Bd. Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piaţa Universităţii – Bd. I.C. Brătianu deasupra pasajului – str. Halelor – Splaiul Independenţei – Piciorul Pantei (de la Dealul Patriarhiei). Deplasarea participanţilor se va face pe banda I şi II de circulaţie", se arată într-un comunicat de presă al Brigăzii Rutiere.

În sursa precizată se mai arată că şoferii se pot deplasa pe rutele ocolitoare Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Piaţa Naţiunile Unite, Piaţa Victoriei – Str. Buzeşti – Str. Berzei – Splaiul Independenţei şi Piaţa Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Şos. Ştefan cel Mare.

"Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să evite deplasarea în zonă în această perioadă şi să respecte semnalele agenţilor de poliţie rutieră. Pietonii sunt rugaţi să circule numai pe trotuare, să traverseze strada prin locurile special amenajate, după o temeinică asigurare, la culoarea verde a semaforului electric şi să nu se deplaseze ori să staţioneze pe partea carosabilă", mai spune Brigada Rutieră.

"Marşul Normalităţii" se află la cea de-a 14 ediţie şi este organizat de către Partidul Noua Dreaptă.

"Organizat an de an începând din 2005 şi ajuns la a 14-a ediţie, MARŞUL PENTRU NORMALITATE este cea mai constantă manifestare publică din România organizată în sprijinul valorilor familiei tradiţionale. Organizat de Noua Dreaptă şi susţinut de mai multe asociaţii care promovează normalitatea în societatea românească, MARŞUL PENTRU NORMALITATE exprimă protestul românilor care susţin valorile familiei tradiţionale faţă de parada homosexualilor, o manifestare cu caracter obscen şi provocator care promovează în fiecare an ideea legalizării căsătoriilor homosexuale şi adopţiilor de copii de către <cuplurile> de homosexuali, faţă de intenţia PSD de a băga pe gâtul românilor <parteneriatele civile între persoane de acelaşi sex> în schimbul organizării referendumului pentru redefinirea căsătoriei în Constituţie, faţă de poziţia ezitantă a Curţii Constituţionale a României în cazul homosexualului Adrian Coman care a cerut recunoaşterea pe teritoriul României a căsătoriei sale oficiată în Belgia cu un alt bărbat, faţă de blocarea la Senat a amendamentului la Constituţie sub pretextul că se aşteaptă adoptarea noii Legi a Referendumului, trimisă recent de Klaus Iohannis la Curtea Constituţională, în dispreţul aceloraşi 3 milioane de români, între care se numără şi membrii şi simpatizanţii Noii Drepte", se arată într-un comunicat al Partidului Noua Deaptă.

Restricţii de circulaţie în Capitală cu ocazia “Marşului Diversităţii”

Brigada Rutieră anunţă că în cursul zilei de sâmbătă, traficul va fi restricţionat între Piaţa Victoriei şi Piaţa Universităţii, întrucât se va desfăşura Marşul Diversităţii, organizat de comunitatea LGBT din România.

"În ziua de 9 iunie, se va desfăşura manifestaţia publică “Marşul Diversităţii” pe următorul traseu : Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Piaţa Universităţii, zona statui. Pentru buna desfăşurare a manifestaţiei, se va restricţiona traficul rutier pe traseul menţionat şi străzile care acced în acesta, gradual, în funcţie de numărul de participanţi, între orele 17.45 – 19.30", se arată într-un comunicat al Brigăzii Rutiere.

În sursa citată mai este precizat faptul că şoferii pot folosi ca rută alternativă Str. Buzeşti –Str. Berzei – Splaiul Independenţei.

“Marşul Diversităţii” este organizat de către comunitatea LGBT din România (lesbiene, gay, bisexuali, transgenderi). Primul Marş al Diversităţii în România a avut loc în 2005 şi, începând de atunci, a devenit evenimentul emblematic al GayFest - manifestare organizată din 2004 de Asociaţia Accept, constând într-o săptămână de evenimente culturale şi de informare adresate publicului larg. Marşul îşi propune să promoveze drepturile persoanelor LGBT ca drepturi ale omului.

Mitingul organizat de PSD

Potrivit Brigăzii Rutiere, circulaţia va fi restricţionată, începând de sâmbătă, de la ora 14.00, pe Şos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf până la Piaţa Victoriei, respectiv Şos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf până la Piaţa Presei Libere.

De asemenea, traficul va fi oprit şi pe Str. Paris de la Piaţa Quito şi până la Piaţa Victoriei, pe Str. Arh. Ion Mincu cu excepţia riveranilor, breteaua care leagă Bd. Iancu de Hunedoara de Piaţa Victoriei, breteaua care leagă Şos. Nicolae Titulescu de Piaţa Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu între Piaţa Romană şi Piaţa Victoriei, precum şi străzile care acced în acestea, Calea Victoriei între Piaţa Victoriei şi Bd. Dacia şi Bd. Aviatorilor între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Victoriei.

Totodată, accesul către Piaţa Victoriei va fi restricţionat pentru cei care vin dinspre Bd. Ion Mihalache, Şos. Nicolae Titulescu şi Str. Buzeşti

Poliţiştii de la circulaţie au mai stabilit şi rutele alternative pe care conducătorii auto le pot folosi.

Rute alternative:-Calea Dorobanţi – Şos. Ştefan cel Mare – Cal. Moşilor – Piaţa Universităţii, Bd. Ion Mihalache – Bd. Mareşal Averescu – Bd. Mărăşti – Piaţa Montreal – Şos. Bucureşti-Ploieşti.

Poliţiştii rutieri recomandă celor care se vor deplasa prin Capitală sâmbătă să folosească mijloacele de transport în comun, în special metroul, pentru a evita blocajele de trafic, şoferii să respecte semnalele şi recomandările poliţiştilor rutieri care se află în punctele de deviere, iar pietonii să circule numai pe trotuare şi să traverseze strada prin locurile special amenajate şi semnalizate.

Partidul Social Democrat (PSD) a anunţat că, sâmbătă, 9 iunie, va organiza, în Piaţa Victoriei, între orele 20.00 şi 22.00, un miting împotriva abuzurilor.

