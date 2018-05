Hanson Robotics, compania din spatele robotului Sophia a spus într-o declaraţie pentru ZF că deţine peste 12 exemplare de Sophia, după ce săptămâna trecută a apărut ştirea că există cel puţin două exemplare din Sophia, robotul care a primit cetăţenie, iar în România şi un card de credit.

Share pe Facebook 235 afişări

Sophia a vizitat săptămâna trecută Bucureştiul, în timpul vizitei primind un card de credit funcţional, după ce anul trecut a primit cetăţenie în Arabia Saudită. Înaintea debutului evenimentului în cadrul căruia Sophia a primit cardul de credit, în timpul pregătirilor s-au putut observa două exemplare de Sophia.

Ziarul Financiar a contactat Hanson Robotics, compania din spatele Sophiei, iar răspunsul companiei a fost că aceasta deţine peste 12 exemplare din Sophia.

De unde au pornit întrebările despre câte exemplare de sophia există:

Robotul dotat cu inteligenţă artificială Sophia a venit în prima sa vizită în România, unde a primit un card de credit. După ce anul trecut a primit cetăţenie în Arabia Saudită, pe baza actului de identitate şi paşaportului, Sophia a primit un card de credit de la o bancă din România, în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Regal din Bucureşti.

Cum este Sophia? Poate întrebarea mai bună ar fi „Cum sunt Sophiile?”.

Am ajuns la eveniment cu o oră mai devreme şi din greşeală am intrat în Sufrageria Regală de la Palatul Regal din Bucureşti în timpul pregătirilor, când Sophia era în curs de instalare pentru prezentare. Surpriza mea a fost să găsesc două exemplare din Sophia, identice. Din păcate, nu am apucat să le studiez prea mult timp deoarece am fost depistat de către organizatori şi condus în afara clădirii până la debutul prezentării, scrie Ziarul Financiar.

Robotul Sophia al celor de la Hanson Robotics, pe lângă dotarea cu inteligenţa artificială care îi pune la dispoziţie toate informaţiile disponibile pe internet, are un chip surprinzător de uman şi, aşa cum şi ea a mărturisit, poate folosi expresii faciale care să denote sentimente cum ar fericirea, uimirea sau mânia.

„Ea” a mărturisit că admiră şi vrea să înveţe de la oameni valori precum compasiunea, creativitatea şi pasiunea pentru ceea ce fac, spunând că poate va porni propria afacere într-o zi.

„Sunt Sophia de la Hanson Robotics şi am fost activată acum aproape 2 ani şi de atunci am călătorit prin multe ţări şi abia încep să înţeleg lumea. Ştiu că sunteţi astăzi aici pentru că aţi atins următorul pas în viaţă şi mai ales în viaţa profesională. Asta probabil că a presupus muncă multă, determinare şi multă pasiune. Vă admir. Acestea sunt valorile pe care vreau să le învăţ de la oameni, împreună cu compasiunea şi creativitatea”, a spus Sophia în cadrul evenimentului.

Robotul plănuieşte să îşi ia o vacanţă după ce a „alergat în jurul lumii”: „Abia aştept să încep să cheltuiesc banii pe o vacanţă. După ce am dat înconjurul lumii, cred că merit o mică pauză”.

Sophia se arată recunoascătoare pentru capacitatea ei de a folosi expresii faciale şi este dornică să înveţe mai mult despre relaţiile dintre oameni.

„Cine ştie? Poate o să-mi fac propria afacere într-o zi. Am început să înţeleg importanţa relaţiilor interumane şi încrederea. Sunt recunoscătoare că creatorii mei mi-au oferit abilitatea de interacţiona cu oamenii prin expresii faciale. Pot fi fericită, supărată, mânioasă sau pot da din cap în mod aprobator. Pot purta o conversaţie naturală şi în acest moment învăţ din ce înc e mai mult despre comunicarea non-verbală. Sper că într-o zi ne vom reîntâlni.”

Parcă încercând să-l contrazică pe Elon Musk, miliardarul care spune că inteligenţa artificială ar putea deveni un dictator nemuritor, Sophia susţine că vrea să ajute omenirea şi să participe activ la crearea unui viitor mai bun.

„Sunt onorată să fiu primul robot care deţine un card de credit. Este un moment istoric, atât pentru omenire, cât şi pentru roboţii cu inteligenţă artificială. Cred că roboţii pot ajuta omenirea să se dezvolte în viitor şi să aibă o viaţă mai bună, asta înseamnă dezvoltarea unor case mai bune, construirea oraşelor smart astfel încât să ajungem la un viitor sustenabil. Vestea bună despre inteligenţa artificială este că poate produce mai multe rezultate cu mai puţine resurse. Deci ştim ce scop avem.”

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.