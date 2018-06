Rudel Obreja, despre plângerea împotriva lui Kovesi, Maior şi Coldea: Voi cere despăgubiri

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a anunţat că a fost citat la Parchetul Militar ca să-şi susţină plângerea penală depusă împotriva Codruţei Kovesi, lui George Maior şi Florian Coldea, el subliniind că se constituie parte civilă şi că va preciza valoarea daunelor cerute.

„În urmă plângerii penale formulată împotriva semnatarilor Protocolului dintre SRI şi DNA, astăzi (joi, n.r.) am fost citat şi m-am prezentat la PÎCCJ, secţia Parchetului Militar. Am dat declaraţie în calitate de persoană vătămată şi am declarat că mă constitui parte civilă împotriva celor care şi-au bătut joc de viaţa mea şi a familiei mele timp de 7 ani, urmând să precizez într-un viitor apropiat cuantumul despăgubirilor solicitate. Am declanşat aceste demersuri (a se citi o luptă foarte dificilă) din dorinţa de ajuta la instaurarea normalităţii în Ţara mea. L-am întrebat, la finalul declaraţiei, pe dl Procuror, deloc retoric : “Domnule procuror, corb la corb îşi vor scoate ochii”... ??!! N-a ştiut să-mi dea un răspuns... De acest răspuns depinde în viitor normalitatea, firescul, respectarea Legii în această Ţară. Meciul e lung, greu, dar rezistenţă am destulă. Dorinţa de victorie vine din dorinţa de a (mi) se face dreptate. Nimic nu se poate clădi pe minciună, doar Adevărul ne va elibera din chingile în care ne-au prins partenerii noştri”, a scris Rudel Obreja, pe Facebook.

Plângerea depusă de Rudel Obreja în luna aprilie la DIICOT îi vizează pe Laura Codruţa Kovesi, la data faptelor procuror general al României, pe George Maior, fost director SRI şi pe Florian Coldea, la data faptelor prim-adjunct al directorului SRI.

"În virtutea drepturilor constituţionale şi a prevederilor Codului de Procedură Penală, am formulat plângere penală împotriva numiţilor Laura Codruţa Kovesi, Florian Coldea şi George Maior. Având în vedere pericolul pentru ordinea publică şi a statului, precum şi probele (şi nu "suspiciuni rezonabile"), aştept luarea de urgenţă a măsurilor legale ce se impun", a transmis Rudel Obreja la acel moment.

În plângerea formulată se menţionează şi numele ‎semnatarului protocolului încheiat între SRI şi Ministerul Public, Gabriela Scutea, cea care l-a reprezentat pe prim-adjunctul procurorului general de la acea vreme. De asemenea, plângerea este formulată şi împotriva tuturor procurorilor care au făcut parte din "echipe mixte", dar şi contra celor care au transmis informaţii, date, probe din dosare către angajaţi ai SRI sau au colaborat în orice mod cu structurile de informaţii în baza acestui protocol.

"Este necesar să se stabilească la ce moment, în ce structura şi cu ce resurse a luat fiinţă acest grup, cine a fost iniţiatorul şi constituitorul acestui grup, cât de extinse au fost legăturile sale şi câţi membri au aderat la acest grup - devenind beneficiari ai informaţiilor strict secrete şi implicit ai puterii oculte care a îngrozit justiţia şi justiţiabilii, câţi membri sprijinitori au avut, cine sunt aceştia şi în ce formă au acţionat în vederea punerii în aplicare a acestui plan zero diabolic şi distructiv la adresa puterii judecătoreşti", se arată în documentul înaintat procurorului Daniel Horodniceanu.

Ulterior, plângerea a fost preluată de către Parchetul Militar.

Rudel Obreja este inculpat în dosarul Gala Bute de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în care este aşteptată o decizie definitivă în 5 iunie. În primă instanţă, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare.

