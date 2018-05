S-au împlinit 14 ani de la tragedia de la Mihăileşti în urma căreia 18 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 13 au fost rănite

Joi, s-au împlinit 14 ani de la tragedia din Mihăileşti în urma căreia nu mai puţin de 18 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 13 au fost rănite. Ce această ocazie, autorităţile locale au comemorat victimele, printre ele şi doi jurnalişti, la monumentul ridicat în locul tragediei.

Share pe Facebook 48 afişări

Pe 24 mai 2004, în jurul orei 4:00 dimineaţa, pe E85, în apropierea localităţii Mihăilesti, şoferul unui camion încărcat cu azotat de amoniu a pierdut controlul volanului şi a ieşit în decor, incidentul fiind pus pe seama exploziei unui cauciuc. Dat fiind că autotrenul era încărcat cu 400 de saci de azotat cu o greutate de peste 20 de tone, pompierii au fost solicitaţi pentru a interveni la faţa locului. La ora 5.30 două echipaje de stingători, un şef de poliţie şi doi jurnalişti au ajuns la locul accidentului. 17 minute mai târziu a avut loc prima explozie urmată la un minut de o alta.

Bilanţul celor două deflagraţii -18 morţi şi 13 de răniţi. Printre decedaţi, doi jurnalişti Elena Popescu şi Ionuţ Barbu, şapte pompieri, dar şi câţiva localnici.

Joi s-au împlinit 14 ani de la tragedie, ocazie cu care în localitatea buzoiană a fost organizată o ceremonie religioasă.

"Am desfăşurat o ceremonie militară şi religioasă pentru comemorarea eroilor noştri la Mihăileşti, de asemenea pentru cei doi jurnalişti care îşi făceau datoria şi pentru cei nouă cetăţeni care au fost implicaţi în evenimentul cumplit care a avut loc în data de 24 mai 2004. An de an, 24 mai pentru noi pompierii buzoieni reprezintă o zi tristă în care ne comemorăm eroii, eroi ce au dat dovadă de sacrificiu şi curaj suprem pentru intervenţia respectivă", a declarat, pentru MEDIAFAX, sublocotenent George Creţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.