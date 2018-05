Secţia pentru judecători a CSM discută luni suspendarea din funcţie a judecătoarei Elena Puşcaş, acuzată de luare de mită şi aflată în arest la domiciliu

Secţia pentru judecători a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) discută, luni, suspendarea din funcţie a judecătoarei Elena Burlan-Puşcaş, de la Tribunalul Bucureşti, acuzată de luare de mită şi aflată în arest la domiciliu.

Şedinţa Secţiei pentru judecători a CSM este programată pentru luni, la ora 10.00.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au respins, săptămâna trecută, cererea DNA de arestare preventivă a judecătoarei Elena Burlan-Puşcaş, acuzată de luare de mită, însă au dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, decizia nefiind definitivă.

Judecătoarea este acuzată de procurorii anticorupţie că ar fi primit 50.000 de euro de la patru persoane pentru sentinţe uşoare, magistratul negând acuzaţiile care i se aduc.

„Cineva a făcut un denunţ acum doi ani ca să-şi uşureze situaţia, un condamnat. Eu nu am ştiut, era normal. A pretins că a luat bani în 2009 de la nişte ţigani dintr-un clan ca să mi-i dea mie nu ştiu ce să fac cu ei, în condiţiile în care am dat o pedeapsă cu suspendare. Mi se reproşează că am dat cu suspendare. Pentru că judecătorul întotdeauna apreciază şi nu este singura soluţie pe care am dat-o cu suspendare. Era o bătaie între clanuri, o încăierare. Probabil că am ţinut cont şi de circumstanţele respective, ieri am luat cunoştinţă, habar nu aveam despre ce dosar e vorba, despre ce inculpaţi e vorba, în condiţiile în care s-a judecat în 2009. Dacă era ceva de făcut, mi se părea normal ca cineva să spună în 2009 că a luat bani şi a dat unei judecătoare, nu să încerce după 9 ani să încerce să obţină o reducere a pedepsei pe vorbe. Dacă cineva a luat bani, aceea nu am fost eu”, a declarat judecătoarea Elena Burlan-Puşcas, la Curtea de Apel Bucureşti.

