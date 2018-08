Şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei: Ni s-a transmis că jandarmii sunt atacaţi, că sunt la pământ

Şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române a declarat, într-un interviu, că nu el a fost comandantul acţiunii din 10 august din Piaţa Victoriei şi că până în jurul orei 23.00, Brigada specială nu a intervenit deloc. Cătălin Paraschiv a spus că gazul folosit de jandarmi este legal.

Cătălin Paraschiv spune că prima intervenţie nu a fost pentru evacuarea Pieţei, ci punctuală, pentru extragere, însă ulterior manifestaţia nu a mai fost una paşnică.

"Comandantul acţiunii nu a avut niciodată în vedere evacuarea Pieţei. Nu se ştia că va fi evacuată Piaţa. Filmul acestei acţiuni a fost aşa. S-a primit la un moment dat un apel pe 112 cum că se încearcă vandalizarea magazinului Springtime pe bulevardul Titulescu. Jandarmeria Română avea toate forţele masate în jurul Guvernului şi nu aveam niciun gând de ripostă. S-a apelat la colegii de la Poliţie, care au trimis nişte echipaje să vadă ce se întâmplă şi să ia primele măsuri. Aceste echipaje de la Poliţie au fost atacate. Utilizarea echipamentului de forţă se face conform legii. S-a cerut sprijin Jandarmeriei, prin comandantul acţiunii, care a trimis două detaşamente de jandarmi să sprijine poliţia”, a declarat Cătălin Paraschiv, pentru Kamikaze.

Şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române a spus că, apoi, cele două detaşamente s-au deplasat acolo, au luat primele măsuri, i-au ajutat pe colegii de la poliţie şi au reuşit să iasă din zona respectivă.

”Pe momentul întoarcerii, s-au primit două informaţii: una transmisă de structurile de cercetare din piaţă care au transmis clar, pe căile de comunicaţie, că jandarmii sunt atacaţi, că sunt la pământ, sunt călcaţi în picioare, doi oameni sunt omorâţi. Informaţia aşa s-a auzit, probabil că ei se refereau ... după aceea am văzut şi eu imaginile la televizor cu acea fată şi cu acel băiat, de la distanţă văzând că sunt călcaţi în picioare (...) Simultan, din dispecerat ni s-a transmis că pe anumite televiziuni sunt imagini cu doi jandarmi întinşi la pământ care sunt călcaţi pe cap. În clipa aceea, comandantul acţiunii a luat decizia ca efectivele brigăzii speciale să acţioneze pe direcţia Springtime. Până atunci nu am intervenit în niciun fel. Erau orele 23.00. Brigada specială nu a folosit nimic până la ora 23.00. Atunci s-a dat ordin Brigada Specială să încerce să intervină în sprijinul detaşamentelor de jandarmi şi să-i evacueze de acolo”, a mai declarat Cătălin Paraschiv.

El a mai spus că, la ora 23.00, Piaţa Victoriei era plină de oameni.

"Am ieşit pe poartă din curtea Guvernului pe poarta dinspre Iancu de Hunedoara, în piaţă erau foarte mulţi oameni, nu vreau să dau cifre, dar piaţa era plină. Aveam două posibilităţi, ori să încercăm să ne facem cordon, adică să intrăm în contact direct, însemna conflicte, confruntări directe sau să procedăm la executarea somaţiilor, în afară de somaţiile care s-au auzit toată seara făcute de Direcţia Generală, Brigada specială a executat somaţiile cu toate că, conform legii, nici nu mai trebuiau să fie, s-au tras rachetele cu trei semnale roşii, după care, din ordinul meu, s-au tras primele două focuri cu lansatoare de calibru 38 sau 40, gaze", a mai spus Paraschiv.

Şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei a mai spus că gazul folosit de jandarmi "este legal, aprobat şi utilizat în toată lumea".

"Jandarmeria este dotată cu diferite dispozitive care utilizează gaze lacrimogene, aici mă refer la Cloro-benzol, de fapt e Cloro-benzal, de fapt CS, acesta se foloseşte în concentraţie maximă de 1%, deci e o concentraţie foarte mică. Dacă domnii specialişti care au apărut pe la televizor măcar deschideau un Google, observau că ultimele studii s-au făcut în urma unei intervenţii a americanilor, mă refer la FBI in anul 2000, iar Oficiul special al Procuraturii SUA, care cred că e o instituţie serioasă, a considerat că acest gaz produce doar în stări excepţionale sau poate produce leziuni ale corneei, arsuri locale sau iritaţii ale mucoaselor. Letal nu poate să fie de nicio culoare decât dacă este utilizat în cantităţi foarte mari în spaţii închise. Jandarmeria foloseşte mai multe tipuri de armament şi aici mă refer la grenade iritant-lacrimogene, care au un praf, un CS sub formă de pulbere, cartuşe iritant-lacrimogene pentru lansator, ceea ce s-a văzut că pleacă din armele acelea, lansator. Tragem la 45 de grade sau la 50 de grade, în funcţie de distanţa la care vrem să cadă lovitura şi lovitura se duce în sus şi lovitura se duce în sus. Tot nişte studii americane au arătat că zona cea mai toxică a CS a acela lichid. Jandarmeria nu foloseşte în stare lichidă acest gaz. E foarte legal, e aprobat şi utilizat în toată lumea. România e una din ţările care îşi cumpără muniţie nu neapărat din România, loviturile de 38 sau 40 vin din Germania", a mai spus Paraschiv.

El a explicat şi ţinuta, în alb, pe care a purtat-o în seara de 10 august.

"E vară, e cald, aşa am venit efectiv îmbrăcat de acasă. Aveam două posibilităţi. Eu, unul, am mizat că n-o să se întâmple nimic la acest miting, eu n-am venit că vezi Doamne se va tulbura ordinea publică, se va... Dacă aveam o astfel de informaţie sau măcar întrezăream o astfel de atitudine, cred că mă îmbrăcam altfel. Eu, unul, am mers până în ultima secundă că de fapt n-o să fie niciun fel de intervenţie. Asta cu eşarfa e o chestie simplă, trebuie să vorbeşti, trebuie să dai ordine oamenilor, nu poţi să porţi mască. S-au folosit gazele lacrimogene, avem nevoie efectiv de o protecţie şi de un fel de batistă mai mare, că nu puteam să scot şerveţelele din 30 în 30 de secunde", a completat Paraschiv.

Şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române a mai declarat că forţele de ordine au fost surprinse bătând oameni paşnici, unii cu mâinile ridicate deasupra capului, nu fac parte din unitatea pe care o conduce.

