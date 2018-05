Şeful secţiei de neonatologie a Spitalului Universitar: Programele de vaccinări trebuie respectate

Şeful secţiei de neonatologie a Spitalului Universitar, medicul Ana Culcer, susţine că programele de vaccinare ar trebui respectate cu "sfinţenie", atrăgând atenţia asupra pericolelor de îmbolnăvire la îşi pot supune copiii părinţii care nu respectă normele de prevenţie.

"Acum, cu felul în care se circulă în toată omenirea, în fiecare secundă pleacă un avion oriunde, riscul de a disemina o boală contagioasă este foarte mare pentru tot globul. Programele de vaccinări trebuie respectate cu sfinţenie, orice comentariu este de prisos. Dacă un copil are o boală specială sau o alergie specială i se dă un antialergic şi se colaborează cu medicul. Acolo discutăm de la caz la caz, în rest trebuie obligatoriu respectate programele de vaccinări. Am avut copii nevaccinaţi care au murit în 9 zile. Cine îţi dă ţie voie ca părinte să decizi dacă copilul tău îl condamni la moarte sau nu, pentru că nu se ştie niciodată cu ce se va întâlni. Când eram eu tânără, era secţie la Colentina de rujeolă, rubeolă, varicelă, hepatită, poliomielită. Am prins ultima epidemie de poliomielită unde aveai două şanse, mori sau rămâi paralizat, ce alegi. Deci lumea nu mai vede ce am văzut noi şi vine cu interpretări, cu folclor. Eu nu am avut în 50 de ani efecte nefavorabile la un vaccin", a spus medicul Ana Culcer în cadrul evenimentului Mama şi Copilul Organizat de CSID.

Doctorul Ana Culcer a subliniat faptul că părinţii nu ar trebui să privească vaccinarea ca pe o opţiune atât timp cât este reglementată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

"Despre subiectul vaccinării recomand ce recomndă Organizaţia Mondială a Sănătăţii, pentru prevenţia bolilor infecţioase din care se moare trebuie făcute toate vaccinurile, aşa se face în toată lumea civilizată. Noi comentăm la acestea care sunt pe un program care nu este complet", a declarat, pentru MEDIAFAX, medicul Ana Culcer.

