Sesizarea lui Ludovic Orban privindu-i pe Viorica Dancilă şi Liviu Dragnea a ajuns la DIICOT

Sesizarea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, privindu-i pe Viorica Dancilă şi Liviu Dragnea a ajuns la DIICOT, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii Direcţiei.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a dispus, joi, trimiterea plângerii depuse de Ludovic Orban contra premierului Viorica Dăncilă structurii de parchet competente, respectiv DIICOT.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri că plângerea penală depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD a fost concepută la Cotroceni, lucru care va reieşi şi din publicarea textului.

Preşedintele PSD Hunedoara, Laurenţiu Nistor, a declarat că prin plângerea penală depusă de liderul PNL, Ludovic Orban, se urmăreşte intimidarea premierului, care nu a executat ordinul de demisie al lui Iohannis, fapt ce ar putea duce la ''haos''. Reacţii au venit şi de la alte organizaţii.

Şi Organizaţia PSD Bihor condamnă "tentativa ticăloasă de preluare a puterii de stat exercitată la comanda Preşedintelui Klaus Werner Iohannis de către liderul penibil al Partidului Naţional Liberal, fost partid istoric al României transformat, din păcate, în partid marionetă".

Reacţii de susţinere a premierului Dăncilă au venit joi din partea organizatiilor PSD din Cluj sau Iaşi.

