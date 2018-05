Simona Halep şi-a aflat adversara din optimile turneului de la Roma. Va fi a şaptea întâlnire directă dintre cele două

Simona Halep a trecut fără probleme de Naomi Osaka în turul secund al turneului WTA de la Roma, iar la final a ţinut să le mulţumească celor prezenţi în tribune pentru atmosfera pe care au creat-o în timpul partidei. În optimi, românca va juca împotriva americancei Madison Keys, cap de serie numărul 13. Va fi a şaptea întâlnire directă dintre cele două sportive. Halep conduce detaşat duelul meciurilor directe.

Românca a avut parte de o super-galerie la Foro Italico, mai mulţi compatrioţi venind să o susţină la debutul în ultima competiţie importantă înainte de Roland Garros: "Oamenii fac o atmosferă foarte frumoasă şi bineînţeles că orice atmosferă de acest fel mă ajută şi ajută orice jucător. E un teren deosebit, simţi publicul aproape şi o energie pozitivă. Simţi că oamenii iubesc sportul, iubesc să se uite la tenis şi asta îţi dă şi ţie energie.", a fost referirea Simonei, care, apoi, s-a declarat mulţumită de nivelul de joc atins contra lui Naomi Osaka.

Românca a evidenţiat importanţa game-ului al doilea din primul set.

"Am jucat foarte bine azi, dar fiecare meci diferă, aşa că îmi propun să rămân concentrată pe ceea ce am de făcut la următorul meci. Dar nivelul a fost destul de bun azi. A fost un game foarte important (n. red - al doilea game al meciului, în care Simona a salvat patru mingi de break ale adversarei), mă bucur că am reuşit să-l câştig. Nu am cedat nicio minge şi asta a fost foarte important la târziu în meci. Am simţit că game-ul al doilea e foarte, foarte important, după aceea m-am relaxat mai mult şi am dat drumul la joc mai uşor", a declarat Simona.

