Primarul Capitalei, Gabriela Firea, împreună cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, au inaugurat, luni, Spitalul de Copii "Victor Gomoiu" din Bucureşti, după şase ani de la demararea lucrărilor. Întreaga investiţie s-a ridicat la 48 de milioane de euro.

"La preluarea mandatului, acum doi ani de zile, această clădire era mai mult o carcasă lângă spitalul vechi de copii "Victor Gomoiu" care a fost construit acum 90 de ani. Ne-am dorit cu toţii să avem un spital nou de copii în Capitala României. Această construcţie a demarat în 2012, dar, din nefericire, din cauza unor probleme şi neînţelegeri, s-au sistat lucrările în anul 2014. La preluarea mandatului, a trebuit să reluăm lucrările aproape de la 0 în această clădire şi de asemenea, ea să devină funcţională în sensul dotării cu apartura de ultimă generaţie", a declarat Gabriela Firea la inaugurarea unităţii spitaliceşti.

Edilul a precizat că investiţia totală se ridică la 48 de milioane de euro şi, în acest moment, sunt funcţionale toate secţiile care au fost mutate din vechiul spital.

"Într-o perioadă scurtă, vor fi dotate şi secţiile care au fost construite în plus faţă de ceea ce avea ca dotare vechiul spital. Vor fi şi secţii noi, practic, pacienţii din Bucureşti şi din întreaga ţară se vor putea trata aici, mă refer la ORL, cardiologie, la hematologie, neurologie, ortopedie. Pe vechiul amplasament al spitalului Victor Gomoiu, PMB va demara construirea unui centru de excelenţă în oncologie pediatrică precum şi alte câteva secţii deficitare, de asemenea, a unui minihotel pentru părinţii copiilor care vor fi operaţi şi trataţi. Apartura din acest spital, inclusiv din cele 10 săli de operaţii, este de nivel european", a adăugat Gabriela Firea.

Prezentă la evenimentul de inaugurare, premierul Viorica Dăncilă a menţionat că îşi doreşte finalizarea proiectul Spitalului Metropolitan, dar şi construcţia celor trei spitale regionale.

"Am vizitat spitalul şi am rămas impresionată atât de dotările din spital, dar şi de cadrele medicale, de toţi care lucrează aici şi care pun suflet în a trata copii şi a folosi aparate de înaltă generaţie. Sper să inaugurăm cât mai multe spitale, mai multe obiective. Sunt convinsă că veţi duce la bun sfârşit şi Spitalul Metropolitan, iar la nivel naţional vom duce la bun sfârşit cele trei spitale regionale pe fonduri europene, dar şi cele cinci spitale regionale pe care sperăm şi avem certitudinea că el vom realiza prin parteneriat public-privat şi nu în ultimul rând Spitalul Republican", a subliniat premierul României.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a precizat că noua unitate sanitară îndeplineşte toate standardele unui spital la nivelul anului 2018.

"Întotdeauna m-am gândit cu aş vrea să arate un spital pentru copii, un spital care să răspundă tuturor nevoilor din punct de vedere medical, cât şi să placă, pentru că ştim foarte bine că micuţii pacienţi sunt pretenţioşi şi puţin supăraţi când ajung într-un spital. Acest spital arată exact aşa cum trebuie să arate un spital pentru copii. Este un spital dotat cu aparate performante şi pot să vă spun că am fost foarte impresionată de ceea ce am văzut aici în secţia de pediatria generală, în ceea ce se pregăteşte în secţia de cardiologie, ortopedie. Am văzut două dintre sălile de operaţie, arată exact aşa cum trebuie să arate sălile de operaţie la nivelul anului 2018", a adăugat Pintea.

Structură organizatorică: 3 secţii clinice de pediatrie, 1 secţie de neurologie pediatrică, 1 secţie clinică de chirurgie pediatrică, 1 secţie clinică de ortopedie pediatrică, 1 secţie de ATI, compartiment ORL, compartiment reabilitare medicală, compartiment dermatologie pediatrică.

