SRI, despre diferenţele de cifre privind interceptările: Este incorect să amestecăm mandatele de supraveghere tehnică cu cele de securitate naţională

Serviciul Român de Informaţii precizează că este "profund incorect" să se amestece toate infracţiunile de drept comun pentru care au fost emise mandate de supraveghere tehnică cu cele de securitate naţională.SRI mai spune că cifrele apărute în spaţiul public nu au fost transmise niciunei instituţii

"Este profund incorect să amestecăm toate infracţiunile de drept comun săvârşite în România, pentru care au fost emise de către judecători mandate de supraveghere tehnică, cu mandatele de securitate naţională", a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informaţii (SRI), Ovidiu Marincea.

Acesta a precizat că, cifrele apărute în spaţiul public, cu privire la mandatele de supraveghere, nu au fost transmise de către SRI niciunei instituţii.

"Am primit multe solicitări din mass-media pentru a explica aceste cifre, însă cred că e rolul celor care le-au emis să le explice, întrucât din partea SRI nu au fost trimise aceste cifre prin vreo adresă niciunei instituţii. Prima cifră: 311.000 de mandate şi autorizaţii în total. Precizez că SRI nu a transmis niciun fel de document comisiei parlamentare în care să fie menţionată această cifră. Eu, ca purtător de cuvânt, am auzit de această cifră, am văzut-o pe un studiu pe internet, pe un blog din Cluj. A doua cifră: o medie de 20 de persoane interceptate pe un mandat. Preşedintele Comisiei de control asupra activităţii SRI (Claudiu Manda -n.r.) a afirmat că în opinia domniei sale şi a comisiei, din totalul mandatelor de securitate naţională, amestecate cu cele pentru infracţiuni de drept comun au fost în medie interceptate 20 de persoane pe mandat. Este o medie inexactă, dacă ţinem cont că în majoritatea mandatelor SRI, de exemplu, avem una, două persoane pe un mandat. A treia cifră este 6 milioane de români interceptaţi. Această cifră este rezultatul înmulţirii unui coeficient inexact cu o cifră neoficială de pe un blog", a adăugat Ovidiu Marincea.

Reprezentantul Serviciului Român de Informaţii a subliniat că informaţii incorecte pot afecta securitatea naţională.

"SRI consideră că preluare şi distorsionarea unor situaţii, cifre, fapte eronate nu are efectul scontat asupra determinării Serviciului de a-şi îndeplini misiunile legale, ci unul mult mai profund, asupra stării de spirit a cetăţenilor, care poate avea efecte mult mai grave asupra stării de securitate naţională", a mai spus Marincea.

Între 2004 - 2016 au fost solicitate 28.784 mandate de securitate naţională, dintre care puţin peste 9.200 au fost mandate iniţiale, iar numărul de persoane ale căror drepturi şi libertăţi au fost restrânse în baza autorizaţiei a fost de 20.907, a anunţat, joi, SRI.

"În perioada 11.12.2004 (dată la care a intrat în vigoare Legea 535/2004 ) şi 16.02.2016 (până la decizia CCR) numărul total de mandate de securitate naţională (iniţiale, prelungiri şi completări) solicitate de Serviciul Român de Informaţii a fost de 28.784, din care 9.292 iniţiale. Numărul de persoane a căror drepturi şi libertăţi au fost restrânse, în condiţiile legii, în baza autorizaţiei eliberate de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost de 20.907. Pentru un număr de 17.182 persoane aceste măsuri au fost prelungite câte 3 luni, în condiţiile legii", arată Serviciul Român de Informaţii, într-un comunicat de presă.

De asemenea, SRI a precizat că a solicitat pentru 16.175 de persoane, dintre cele 20.907 vizate de mandatele iniţiale, completări ale măsurilor tehnice dispuse iniţial de instanţa de judecată.

"Precizăm că aceste date au fost puse la dispoziţia Comisiei de Control a SRI, la solicitarea acesteia din noiembrie anul trecut", mai transmite Serviciul.

Preşedintele Comisiei de control SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, joi, că în perioada 2005-2016 mai mult de şase milioane de români au fost interceptaţi de SRI, dar şi că a fost sesizat că în 2012 aproape tot Guvernul şi peste 100 de parlamentari au fost interceptaţi.

”Avem la comisie o serie de date care arată că avem o creştere a mandatelor de securitate naţională de la 1395 în anul 2005, până la 3701 mandate în 2013, adică aproape de trei ori. La nivelul mandatelor per total de acte de autorizare şi supraveghere avem creşteri de la 5000 - 2005, 8000 - 2006 până la cifre de genul peste 44.000 în anul 2014, respectiv peste 51.000 în anul 2015, iar în 2016, o dată cu apariţia deciziei CCR, vorbim de 12.000 în primele două luni de zile. Totalul acestor acte de autorizare şi supraveghere în perioada 2005 - 2016 înseamnă peste 311.000 de mandate. În contextul în care pe un mandat de supraveghere putem să ne gândim că vorbim de o medie de 20 de persoane sau de posturi interceptate, putem să gândim că au fost mai mult de 6 milioane de persoane interceptate în această perioadă”, a declarat preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, Claudiu Manda.

El a mai spus, însă, că cifra mandatelor de interceptare ar putea fi mult mai mare, în condiţiile în care nu a avut acces la datele din 2016 şi 2017.

”Ni se par nişte cifre extraordionar de mari şi de multe. Nu putem să comentăm sau să contestăm noi, la nivelul comisiei, atât timp cât ele au fost stabilite de procurori în temei legal sau de judecători, însă credem că sunt prea multe astfel de ascultări, milioane de oameni ascultaţi în această perioadă, în contextul în care populaţia activă a României este de 9 milioane”, a mai spus Manda.

Claudiu Manda a mai spus că va solicita SRI numărul mandatelor pe securitate naţională.

Vicepreşedintele Comisiei de control SRI, Marian Cucşa, a declarat, vineri, că SRI a publicat doar numărul românilor interceptaţi pe mandate de securitate naţională, nu şi pe cel al persoanelor interceptate pe baza mandatelor de supraveghere tehnică obţinute în baza protocolului între PICCJ şi SRI.



”Serviciul Român de Informaţii, prin comunicatul pe care l-a dat, vorbeşte de mandatele de securitate naţională, solicitate în baza legii de către SRI, iar noi, în raportul pe care l-am prezentat, vorbim de mandatele de securitate naţională, pe de o parte, de mandatele de supraveghere tehnică, care s-au pus în aplicare în baza protocolului între parchet şi SRI, dar şi de autorizaţiile de 48 de ore solicitate de procurori. De aici este diferenţa dintre ceea ce am prezentat noi şi ceea ce a publicat SRI. Dacă facem calculul, putem trage o concluzie despre ce s-a întâmplat prin protocolul care a fost denunţat şi desecretizat. Cifra de şase milioane rămâne valabilă în continuare pe cele trei domenii pe care le-am prezentat”, a declarat pentru MEDIAFAX vicepreşedintele Comisiei de control SRI, deputatul ALDE Marian Cucşa.

