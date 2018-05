Staţia SRP5 Haret care va iriga culturile din bazinul canalului Siret-Bărăgan, pusă azi în funcţiune

Miercuri va fi lansată în funcţiune staţia SRP5 Haret din Amenajarea Complexă Rugineşti-Pufeşti-Panciu, care va iriga culturile din bazinul canalului Siret-Bărăgan. La evenimentul de lansare participă şi premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Agriculturii, Petre Daea.

„Amenajarea Complexă Rugineşti-Pufeşti-Panciu face parte din planul de amenajare hidroameliorativă a spaţiului Siret-Bărăgan, având ca sursă de apă Canalul Magistral Siret-Bărăgan”, se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii.

Staţia de repompare SRP 5 Haret este situată pe partea dreaptă a drumului naţional DN2 (E85), pe direcţia Focşani-Adjud, şi asigură nivel de apă pentru două canale - CD 4 şi CD7 - prin preluarea apei direct din Canalul Siret-Bărăgan, fiind amplasată la Km 5+200.

Proiectul Canalului Siret-Bărăgan a fost aprobat de Nicolae Ceauşescu în 1986, iar în anul următor a început execuţia primului tronson. Conform proiectului, canalul ar trebui să aibă 198 de kilometri, o lăţime la bază de 20 de metri şi o adâncime de 7 metri. Canalul este proiectat să aibă următorul traseu: Călimăneşti-Mărăşeşti-Focşani-Râmnicu Sărat-Buzău-Urziceni-Dridu, între Acumularea Călimăneşti de pe Siret şi lacul Dridu, situat la nord de Bucureşti, pe râul Ialomiţa.

Primul tronson al Canalului este amplasat pe teritoriul judeţului Vrancea şi are o lungime de 50 de kilometri, iar numai întreţinerea canalului, pe zona funcţională, costă în jur de un milion de lei pe an. Al doilea tronson are 140 de kilometri şi traversează judeţele Buzău şi Ialomiţa, până la Dridu, fiind şi cel mai costisitor.

Potrivit Ministerului Agriculturii, realizarea Canalului Siret-Bărăgan ar permite irigarea a 500.000 până la 700.000 de hectare de teren din Câmpia Română şi obţinerea unor economii de 50% la energie, deoarece transportul apei în sistemele de irigaţii se va face preponderent gravitaţional şi mai puţin prin pompare.

