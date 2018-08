Un tânăr în vârstă de 26 de ani, care a participat la mitingul din 10 august, s-a prezentat, luni, la Parchetul Militar, pentru a depune o plângere după ce a fost împuşcat de jandarmi cu gloanţe de cauciuc deşi spune el, nu a făcut nimic greşit şi s-a aflat într-o zonă liniştită cu bătrâni şi copii.

„Am fost acolo în faţă, am stat jos, în fund fără scandal. La aproximativ jumătate de oră, au intrat în noi jandarmii şi am fost împuşcat, după care nu am mai fost conştient. Cu gloanţe de cauciuc (a fost împuşcat, n.r.). În stomac şi în picioare. Nu am fost avertizat cu absolut nimic. Au intrat direct şi ne-au călcat în picioare. În zona în care eram, toată lumea stătea jos, erau oameni în vârstă, erau copii. Am ajuns la Urgenţă, nu am mai ştiut ce s-a întamplat. M-am trezit după ce am fost pansat şi apoi m-au dus la Spitalul Elias cu altă salvare. O să merg pe cale legală, am scos ieri (duminică, n.r) certificat medico-legal. Nu am cuvinte, nu mi se pare nimic normal. Nu am făcut nimic greşit, iar ei voiau, cred, înainte cu două săptămâni să facă chestiunea aceasta. Nu înţeleg de ce. Dacă ripostam, înţelegeam”, a declarat Cristian, care este din Bucureşti

Ionel Corbu, prim procuror la Parchetul Militar, a declarat, luni, că în jur de 30 de protestatari au depus plângeri împotriva jandarmilor, care vor fi reunite într-un singur dosar penal pentru purtare abuzivă şi abuz în serviciu. Procurorii au cerut imagini inclusiv de la victime şi vor începe audierile.

