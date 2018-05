Tânăr de 19 ani, în stare gravă la spital, după ce a fost înjunghiat la discotecă. De la ce a pornit altercaţia

Un tânăr de 19 ani din Olt a ajuns în noaptea de sâmbătă spre duminică în stare gravă la spital, după ce a fost înjunghiat la discotecă, în urma unei altercaţii care a pornit de la o fată. Un alt tânăr este în spital cu lovituri la cap, în timp ce Poliţia audiază doi suspecţi.

Doi tineri în vârstă de 17 şi 19 ani, din Movileni, judeţul Olt, au ajuns la spital după o altercaţie la o discotecă din localitate.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a declarat că altercaţia a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, în afara discotecii.

Tânărul în vârstă de 19 ani a fost înjunghiat în încăierare, aflându-se în stare gravă la Spitalul Slatina, iar cel de 17 ani are lovituri la cap.

”La data de 13 mai, în jurul orei 4.00, am fost sesizaţi despre faptul că într-un club din comuna Movileni are loc o altercaţie, fiind implicate mai multe persoane. Cercetările sunt în plină desfăşurare. Echipa operativă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale desfăşoară activităţi sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt în vederea stabilirii situaţiei de fapt”, a declarat reprezentantul IPJ Olt.

La această oră, au fost identificaţi doi suspecţi, care se află în custodia Poliţiei, fiind audiaţi.

Surse apropiate anchetei au declarat, corespondentului MEDIAFAX, că altercaţia a pornit de la o fată.

