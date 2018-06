Tăriceanu: La nivelul CE există un nivel de inconfort pentru că s-a bătut monedă pe acest MCV. După 11 ani iese la suprafaţă un putregai imens

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, duminică, referitor la protocoale, că există un nivel de inconfort la nivelul Comisiei Europene pentru că "s-a bătut monedă" pe MCV şi "după 11 ani iese la suprafaţă un putregai imens".

"Chiar am avut o întâlnire importantă acum două săptămâni cu o delegaţie ALDE Europa. Când au auzit de protocoale, atunci s-au îngrozit. Nu ştiu dacă aţi observat că din partea Comisiei Europene nu există nimic. Am să vă spun ce cred eu. Eu îmi respect relaţiile, prietenii, cunoştinţele, preşedintele Comisiei am colaborat cu el când eram în Luxembourg. La nivelul Comisiei există un nivel de inconfort pentru că s-a bătut monedă pe acest MCV. După 11 ani iese la suprafaţă un putegrai imens. Ce să facă în momentul acesta Comisia? Cred că e o situaţie deloc confortabilă pentru Comisie", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Antena 3.

Preşedintele Senatului a mai precizat că el nu crede că oficialii Comisiei Europene nu au deja aceste informaţii care relevă fapte foarte grave.

