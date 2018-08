Taur de aproape două tone, gătit la proţap în Sibiu

Un taur de aproape două tone a fost gătit la proţap sâmbătă, la Sibiu, în Muzeul Satului. Sute de oameni au aşteptat la coadă pentru a primi o porţie de carne pregătită în acest mod inedit.

Radu Zărnescu, bucătarul care a reuşit să pregătească cel mai mare taur din rasa Angus din România, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că este pentru prima dată când a avut pe proţap un animal atât de mare şi că întreg procesul de pregătire a fost unul special.

„Mă bucur foarte mult că am avut această ocazie să realizăm cel mai mare taur la proţap. Este un Angus de România, o specie autohtonă, un produs local de Sibiu, este un taur oferit de cei de la fermă, un taur emblematic pe care noi astăzi l-am pregătit aici, pentru sibieni. Ne trebuie cam o zi şi jumătate să ajungem la partea de os pentru că e un volum foarte mare de carne. E un animal care acum câteva luni avea 1700 de kilograme, vorbim de rasa Angus, un animal cu blana neagră”, a explicat Radu Zărnescu.

Potrivit acestuia, întreg procesul tehnic, până când animalul a fost pus la proţap, a parcurs mai multe etape.

„În primul rând am pregătit proţapul. Noi de obicei facem foarte mulţi tauri la proţap, dar încă nu am avut un taur atât de mare, astfel că a trebuit să ne pregătim tehnic. Am pregătit axul central, am pregătit menghinele de prindere, e nevoie de un control al focului, a sistemului de rotire, care trebuie să fie special. Sunt multe detalii importante atunci când vorbim de un volum de carne foarte mare”, a spus Zărnescu.

Carnea care rămâne după ce este pregătită ar putea hrăni peste 2.500 de persoane, a spus bucătarul.

Sute de oameni au stat la coadă pentru a primi o porţie de carne de vită Angus.

„Eu nu mănânc de obicei carne de vită, dar asta este foarte bună. E un deliciu”, a spus Ioana.

Un turist venit din Spania a spus că este un cunoscător al preparării cărnii de vită, dar niciodată nu a văzut un proţap atât de mare.

„Este fantastic cum au reuşit să pună un astfel de animal, atât de mare, pe un proţap. Carnea... ce să spun? E absolut extraordinară”, a spus Jose.

Evenimentul care s-a produs în zona Târgului de Ţară, din Muzeul Satului din Sibiu, a fost o avanpremieră a programului „Sibiu, Capitală Gastromică Europeană 2019”.

„Avem premiera pentru programul <Sibiu, Capitală Gastronomică Europeană>. Este în acelaşi timp un exerciţiu gustos pentru a vedea care sunt lucrurile care trebuie îmbunătăţite, dar şi un test de tip de program care trebuie implementat pentru judeţul Sibiu. Avem 100 de bucătari care gătesc în localităţi din judeţ: la Sibiu, la Mediaş, la Ocna Sibiului, la Miercurea Sibiului, la Sălişte, la Cisnădioara şi care pun în valoare produsele locale, cum este şi în acest caz unde am folosit crescătorul de taurine, pentru a exemplifica cum putem să facem un produs turistic din acest proţap imens de taur de 1700 de kilograme”, a spus Alin Chipăilă, preşedinte Asociaţia Judeţeană de Turism.

