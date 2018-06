Toader, despre SIPA: După 3 ani de inventar, scriem pe UŞĂ ”Aici a fost arhiva SIPA, să le fie de bine”/ Ce se va întâmpla cu dosarele care fac referire la viaţa privată a magistraţilor

Ministrul Justiţiei a declarat, joi, la Timişoara, că o comisie specială înfiinţată anul trecut are la dispoziţie trei ani pentru a inventaria documentele existente în arhiva SIPA, precizând că actele care fac referire la viaţa privată vor fi distruse, iar cele secrete vor fi desecretizate.

Tudorel Toader a afirmat joi la Timişoara, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la Prefectura Timiş, că a vizitat personal arhiva SIPA, după ce a fost înfiinţată comisia specială care are ca scop inventarierea documentelor.

”Povestea cu arhiva SIPA este veche, dar încă nu este clarificată. Eu, când am devenit ministru al Justiţiei, ştiam că există arhiva şi că sunt dezbateri. Am promovat o Hotărâre de Guvern prin care am solicitat să constituim o comisie specială cu certificat ORNISS şi să vedem şi noi ce este în arhivă. Guvernul a adoptat hotărârea, iar eu am acces în baza legii, aşa că m-am dus cu comisia şi am intrat în arhivă. Când s-a deschis uşa la arhivă, prima dată am văzut teancul de cărţi de muncă ale foştilor angajaţi din penitenciar care se pensionaseră, dar cartea de muncă stătea în arhivă şi nu putea să dovedească vechimea”, a declarat ministrul Justiţiei.

De asemenea, Tudorel Toader a precizat că membrii comisiei speciale au la dispoziţie trei ani pentru a inventaria documentele existente în arhiva SIPA, iar că actele care fac referire la viaţa privată vor fi distruse, iar cele secrete vor fi desecretizate.

”Comisia are la dispoziţie trei ani pentru a inventaria documentele. Unele sunt consemnări ţinând de viaţa privată şi atunci am spus că e normal titularul să aibă acces, poate vrea să vadă ce făcea la 25 de ani. Altele pot ţine de arhiva naţională şi urmează să fie transferate acolo, altele de siguranţa statului şi trebuie să fie transferate la arhiva de specialitate. Poate unele conţin informaţii care pot fi valorificate de autorităţi. La finalul celor trei ani vedem ce rămâne din arhiva SIPA. Cele cu viaţa privată le distrugem, restul le transferăm, iar cele secrete le desecretizăm. La finalul celor trei ani o să scriem pe uşă «Aici a fost arhiva SIPA, să le fie de bine»”, a afirmat ministrul Justiţiei.

Tudorel Toader a precizat că, între timp, şi Parlamentul a înfiinţat o comisie specială care se ocupă de arhipa SIPA, despre care spune că “a făcut o treabă bună”.

”Au făcut audieri, au făcut confruntări, au făcut o treabă bună, au făcut un raport pe multe zeci de pagini care va fi făcut public. Eu, ca ministru am văzut cine a intrat în arhivă, cine nu a intrat, dacă avea sau nu certificat ORNISS pentru acces. Unde am avut dubii rezonabile, le-am sesizat DIICOT spre a verifica dacă fapta constituie ceva de competenţa dânşilor”, a precizat ministrul Justiţiei.

