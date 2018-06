Toader, reacţie RAPIDĂ la declaraţia lui Iohannis: A nu se confunda independenţa procurorilor în cauze cu ideea că-s sub autoritatea ministrului

Tudorel Toader a precizat, marţi, că nu trebuie confundată independenţa procurorilor în instrumentarea cauzelor cu faptul că aceştia îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei, afirmaţiile venind după ce preşedintele a spus că procurorii trebuie să fie independenţi.

"A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale !", a scris, marţi, pe Facebook, Tudorel Toader.

Reacţia ministrului Justiţiei vine după ce preşedintele Klaus Iohannis a declarat că aşteaptă motivarea CCR referitoare la revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, afirmând însă că procurorii nu trebuie să fie ”controlaţi politic” şi că aceştia sunt sub autoritatea, nu în subordinea ministrului Justiţiei.

”Aştept motivarea Curţii, pe care o vom citi până o înţelegem sau până înţelegem ceva din ea, după care voi comunica ce trebuie făcut sau ce voi face eu mai exact. Însă la momentul acesta pot să vă spun două-trei lucruri care ţin evident de această temă. Această decizie a Curţii aparent vorbeşte doar despre o chestiune foarte concretă de revocare sau nerevocare a procurorului şef DNA. În realitate, însă, sunt mult mai multe teme care apar, care sunt readuse în discuţie şi care merită discutate. Bunăoară, Statutul procurorilor. Eu, personal, sunt convins şi voi acţiona în consecinţă, evident că procurorii trebuie să fie independenţi. Procurorii în niciun caz nu trebuie să fie controlaţi politic. Procurorii nu pot fi în subordinea unui politician, fie el şi ministru. În consecinţă, orice am face noi, în România, ca stat, trebuie să asigure independenţa procurorilor pentru a garanta o justiţie independentă”, a declarat Klaus Iohannis.

El a mai spus că potrivit Constituţiei procurorii funcţionează sub autoritatea ministrului.

”Eu înţeleg acest lucru în felul următor: ministrul are sau cel puţin ar trebui să aibă o autoritate în domeniu şi să folosească această autoritate pentru a apăra independenţa procurorilor, pentru a-i apăra chiar pe procurori în dezbaterea publică, fiindcă munca procurorului este extrem de dificilă. Autoritatea ministrului ar trebui să fie orientată spre înlesnirea muncii procurorilor, în niciun caz, în absolut niciun caz autoritatea ministrului din articolul din Constituţie nu înseamnă şi nu poate să însemne că procurorii sunt în subordinea ministrului. Deci oricine şi orice ar spune nu-i poate plasa pe procurori în subordinea unui politician”, a asdăugat şeful statului.

