Tragedia din Italia: A fost repatriat trupul neînsufleţit al românului care s-a numărat printre victimele podului prăbuşit în Genova

Trupul neînsufleţit al şoferului de tir din judeţul Gorj, care a fost printre victimele podului prăbuşit în Genova, a fost repatriat, miercuri, iar duminică, Marius Roşca va fi înhumat în cimitirul din localitatea natală, Curtişoara. Familia bărbatului de 35 de ani a acceptat donarea de organe.

Sicriul cu trupul românului care a murit în urma accidentului care a avut loc, pe 14 august, în Italia, după prăbuşirea podului din Genova, a fost adus, miercuri, în România şi a fost depus la casa pe care Marian Roşca şi-a construit-o recent în localitatea natală, Curtişoara.

Acesta va fi înmormântat duminică, în Curtişoara urmând să vină şi patronii arabi, pentru care lucra bărbatul.

„A fost adus acasă. Va fi înmormântat la Curtişoara, duminică. Patronii lui au fost la spital şi ne-au anunţat că vor participa şi la înmormântare directorul şi patronal, care sunt arabi. Va merge cineva după ei la aeroport, la Craiova. Ne-au spus că nu se vor încadra să ajungă, de aceea am amânat cu o zi, iniţial am zis să aibă loc înmormântarea sâmbătă, dar au religia lor şi nu ar fi putut ieşi din casă, de aceea am decis să fie înmormântarea duminică. Au zis că participă şi la Moldova, la înmormântarea celuilalt şofer, colegul fratelui meu. Nu am decis ce vom face după tot ceea ce s-a întâmplat, să vină fraţii mei şi vom vorbi. Prima dată să ne liniştim cu înmormântarea şi vom decide ce e de făcut”, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, Aurelia Roşca, sora bărbatului care a murit în accidentul din Italia.

Aceasta a precizat că familia a acceptat prelevarea unor organe ale fratelui.

„Ne-am dat acordul pentru donare, dar nu pot să vă spun exact ce organe. Dacă s-a putut face un bine, noi l-am făcut, pentru că el aşa ar fi vrut, el a făcut bine la toată lumea”, a mai declarat Aurelia Roşca.

Zeci de mesaje de condoleanţe au fost postate pe pagina de Facebook a lui Marian.

”Ai fost o persoană plină de viaţă, un mare caracter, ai plecat de jos şi ne-ai arătat că prin muncă şi cu voinţă ai putut să îţi faci casa visurilor tale, aveai tot ce îţi doreai şi din păcate nu ai apucat să te bucuri de rodul muncii tale. Cum ne bucurai pe noi cu glume şi cu zâmbetul tău, acum vei bucura îngerii din cer”, a scris o prietenă pe pagina de Facebook a acestuia.

Bărbatul de 35 de ani lucra în Franţa, ca şofer, iar în 15 august trebuia sa ducă un transport în Italia.

În total, 43 de oameni au murit după prăbuşirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, în apropiere de oraşul Genova.

