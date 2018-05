TRAGEDIA din Ungaria: Doi fraţi şi soţia unuia unui dintre tineri, morţi în accident/ Edilul din comuna Mica: În stare de şoc nu sunt doar părinţii, ci mulţi din sat

O familie din comuna Mica, judeţul Mureş, a rămas fără cei doi copii după accidentul din Ungaria. Băieţii au murit, dar şi soţia unuia dintre ei. Primarul Szekely Ladislau spune că părinţii morţilor, dar şi mulţi dintre localnicii din sat sunt în stare de şoc, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Share pe Facebook 1024 afişări

Primarul comunei Mica, Szekely Ladislau, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că doi fraţi şi o soţia unuia dintre ei au murit în accidentul din Ungaria, iar trei copii au rămas orfani de ambii părinţi, în vreme ce alţi doi au rămas fără tată. Aceştia locuiau în satul Căpâlna de Sus.

”Erau liniştiţi, nu creau probleme. Părinţii lor sunt sociabili, se încadrau în societate, aveau un loc de casă. Sunt oameni la locul lor. Probleme nu am avut cu ei. Îşi făceau treaba. I-am văzut când am fost la ei, sunt cum sunt părinţii care îşi pierd doi copii deodată. Nu prezentau traume să necesite consiliere sau îngrijiri medicale, deocamdată. Copiii sunt mici şi nu conştientizează gravitatea celor întâmplate. Nu numai părinţii erau în stare de şoc, ci mulţi dintre noi, care am auzit”, a spus primarul Szekely Ladislau.

A patra persoană din comună, care murit în accident, este şoferul, originar din satul Deaj. Şi despre el primarul a vorbit numai de bine, spunând că nu crea probleme, dar şi că şi-a deschis o afacere din care încerca să o ducă mai bine.

În Consiliul Local se caută o modalitate de sprijinire a familiilor lor.

De asemenea, în accident au murit alte patru persoane, două femei şi doi bărbaţi, din comuna Bălăuşeri.

Cel puţin 13 copii au rămas orfani, iar în cele două comune s-au început anchete. Psihologi şi asistenţi sociali se vor deplasa pentru a evalua starea copiilor.

A noua persoană care a murit în accidentul din Ungaria este, încă, necunoscută, potrivit subprefectului de Mureş Nagy Zsigmond.

”Mâine, la primele ore, o comisie formată dintr-un funcţionar public de la Agenţia Judeţeană pentru Inspecţie Socială se va deplasa la domicilii şi primării. Vor merge şi două persoane de la Protecţia Copilului, un psiholog şi un asistent social, să facem o primă evaluare a situaţiei copiilor care au rămas orfani”, a spus subprefectul Nagy Zsigmond.

De asemenea, inspectorul şcolar general al IŞJ Mureş, Ioan Macarie, colectează informaţii de la instituţiile de învăţământ cu privire la situaţia copiilor.

Cei mici vor beneficia de consiliere psihologică.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.