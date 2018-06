Trei procurori cer să plece de la DNA. Unul din magistraţi este cel care l-a trimis în judecată pe Victor Ponta, achitat în prima instanţă

Trei procurori cer Consiliului Superior al Magistraturii încetarea activităţii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, potrivit ordinii de zi a secţiei de procurori care va avea loc pe 12 iunie. Solicitarea vine în contextul în care CCR cere preşedintele Iohannis revocare Codruţei Kovesi. Procurorii DNA Jean-Nicolae Uncheşelu, Ioan Ulici şi Ciprian Dominte au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să îşi înceteze activitatea din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Potrivit ordinii de zi a secţiei de procurori din cadrul CSM, Jean-Nicolae Uncheşelu doreşte să îşi continuie activitatea la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj sau Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, iar Ciprian Dominte, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

Jean Uncheşelu este procurorul care l-a trimis în judecată pe Victor Ponta în dosarul Turceni Rovinari.

În prima sentinţă în dosar, în data de 10 mai 2018, instanţa a dat achitări pe linie pentru Victor Ponta şi fostul ministru Dan Şova.

În cazul fostului premier Victor Ponta, judecătorii au decis achitarea pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Fostul ministru Dan Şova a fost achitat pentru complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani.

La scurt timp, Ponta a anunţat că vrea să îl dea în judecată pe Uncheşelu.

"Am făcut un memoriu împreună cu avocaţii mei în care am scris care au fost încălcările de lege din dosarul meu, le voi înainta săptămâna viitoare către Ministerul Justiţiei, CSM, procurorul general al României. După care vrem să-l dăm în judecată, eu şi cu alţii, în civil pe procurorul de caz, Uncheşelu, vreau să plătească din buzunarul lui. Dacă instanţa îl va pune să plătească salariul meu de premier, al altor directori, avocaţii, atunci data viitoare se va gândi de două ori, 'băi am probe, dacă n-am probe ăştia o să vină după mine'. Dacă nimeni nu plăteşte, data viitoare un alt procuror va face la fel", a anunţat, la Romania TV, Victor Ponta.

Solicitările celor trei procurori DNA vor fi analizate de magistraţii CSM în şedinţa de marţi, 12 iunie, a secţiei de procurori.

Cele trei cereri ale procurorilor de a-şi încheia activitatea vin în contextul în care CCR a cerut preşedintelui României revocarea Codruţei Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA.

CCR a publicat, joi, motivarea, de 133 de pagini, în cazul conflictului preşedinte- ministrul Justiţiei, generat ca urmare a refuzului preşedintelui Iohannis de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA.

"Una dintre condiţiile realizării obiectivelor fundamentale ale statului român o constituie buna funcţionare a autorităţilor publice, cu respectarea principiilor separaţiei şi echilibrului puterilor, fără blocaje instituţionale. De asemenea, textul art.146 lit.e) din Constituţie nu conferă Curţii Constituţionale atribuţia de a constata doar existenţa conflictelor juridice de natură constituţională, ci pe aceea de a soluţiona aceste conflicte", se arată în motivarea Curţii.

De aici reiese şi decizia CCR de a anunţa şi ce măsuri trebuie luate pentru ca acest conflict instituţional preşedinte- ministrul Justiţiei să nu mai existe, indicând şefului statului revocarea procurorului şef al DNA.

