Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine, referitor la ancheta care îl vizează pe fostul procuror al DNA Ploieşti, Lucian Onea, că neregulile au început să iasă la suprafaţa, menţionând că "acum un an şi ceva nimeni nu avea curajul să critice DNA".

Tudorel Toader: Acum un an si ceva nimeni nu avea curajul să critice DNA. Lucrurile au ieşit la suprafaţă

"Acum un an şi ceva nimeni nu avea curajul să critice DNA, totul era numai în culorile cele mai optimiste. Dupa aceea am intrat în a doua etapă, în care în spaţiul public au început să apară fisuri, aceste comportamente, acte inadminisbile din parte procurorilor. Am intrat în a treia etapă, în care lucrurile au ieşit la suprafaţă, nu toate. Suntem la momentul în care adevărul a început să iasă la suprafaţă, un adevăr intolerabil cu exigenţele statului de drept, cu statutul de cetăţean european, timp în care procurorul să facă anchetă ca acum nu ştiu câte zeci de ani, în care procurorul să falsifice probe", a declarat Tudorel Toader la România TV.

Ministrul a precizat că a cerut Inspecţiei Judiciare apărarea independenţei procurorului Elena Iordache, care îl investighează pe Lucian Onea, precizând că reacţia magistratului prin comunicatul de presă transmis de Parchetul General nu este concretă/

"Vedem azi că adevărul începe să iasă la suprafaţă. (..) Văzând acest context, dimensiunea confruntării, că nu mai e vorba de o dispută jurnalistică ci din interiorul sistemului,ştiu şi eu despre profesionalismul, integritatea doamnei procuror Iordache, şi atunci, fie şi cu rol preventiv, dar vă asigur că nu doar atât, am solicitat IJ apărarea independenţei. (..) Comunicatul pe care l-a dat biroul de presă (..) este, oarecum, necuprinzător. (..) S-a afirmat că procurorul general n-a făcut (n.r presiuni), dar n-a zis direct sau indirect", a precizat ministrul Justiţiei.

Elena Iordache, procurorul care face ancheta în dosarul în care este cercetat fostul şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea, transmite, prin intermediul Biroului de Presă al Parchetului General, că Augustin Lazăr "nu a exercitat vreo presiune sau ameninţare" în cauza mediatizată.

”Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Augustin Lazăr, nu a exercitat vreo presiune sau ameninţare, nu a avut atitudini contrare Codului Deontologic al Magistraţilor faţă de persoana mea, în referire la cauza mediatizată în presă”, transmite procurorul Elena Iordache prin intermediul Biroului de Presă al Parchetului General.

