Tudorel Toader: Preşedintele are două variante - respectă sau nu decizia CCR. Se poate veni şi cu o demisie/ Am primit decizia ca pe o revenire la normalitate

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că decizia de miercuri a Curţii Constituţionale reprezintă o revenire spre normalitate sau ca un început de revenire la normalitate.

„Am aşteptat decizia cu preocupare, dar profesional vorbind, am primit-o ca pe o revenire sau ca un început de revenire spre normalitate. Cineva spunea că fraza din Constituţie - procurori îşi desfăşoară activitatea sub ministrul Justiţiei nu are nicio reflectare în activitatea judiciară. Nu a scris un text de dragul de a scrie. Ce face decizia de azi? Valorifică principiul Constituţiei care dă autoritate ministrului Justiţiei, în raport cu activitatea procurorilor, cu cea administrativă, nu cu cea de realizare a urmăririi penale (...) Ministrul Justiţiei este singurul ministru la care Constituţia face referire în mod explicit. Ministrul Justiţiei nu face parte doar din executiv, ministrul Justiţiei face parte de drept din CSM, ceea ce înseamnă că e parte a Executivului, dar face parte din CSM, garant al independenţei justiţiei”, a spus ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la Antena3.

Toader: Preşedintele are două variante: respectă sau nu decizia CCR. Se poate veni şi cu o demisie

Ministrul Justiţiei a declarat, miercuri, că, în momentul în care decizia CCR va fi publicată în Monitorul Oficial, preşedintele este obligat să emită un decret, având două variante, şi anume să respecte sau nu hotărârea Curţii. Tudorel Toader a spus că acest lucru poate fi evitat printr-o demisie.

"Eu nu cred că preşedintele nu va da curs deciziei CCR. (...) În opinia mea, preşedintele, astăzi a luat act de comunicat. Preşedintele a spus că aşteaptă motivaţia deciziei – corect era motivarea, acele considerente. Sigur, le aşteaptă pentru că încă nu s-a produs încă niciun conflict juridic, când se publică decizia apare o obligaţie în sarcina preşedintelui de a emite decretul. În momentul acela, i-a trecut trecut timpul de reflecţie şi are, categoric, două variante – să respecte decizia Curţii şi a doua – să nu o respecte şi să nu emită decretul şi să nu emită decret de revocare. Sigur, să nu excludem şi o altă ipoteză. Pentru a se evita această abordare, poate să vină o demisie şi decretul ar rămâne fără obiect", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3.

Curtea Constituţională a arătat, în comunicatul oficial privind decizia de existenţă a conflictului instituţional între preşedinte şi ministrul Justiţiei, că şeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.

Curtea Constituţională a României a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi.

"Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Preşedintelui României, prim-ministrului Guvernului României şi Ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curţii Constituţionale.

