Ultramaratonistul Tiberiu Uşeriu a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei natale

Ultramaratonistul Tiberiu Uşeriu a primit, duminică seara, titlul de cetăţean de onoare al comunei în care s-a născut, Prundu Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Tiberiu Uşeriu a declarat, duminică, pentru corespondentul MEDIAFAX, că decernarea acestui titlu este o onoare pentru el şi că, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti, când a refuzat să participe la decernarea titlul de cetăţean de onoare al Capitalei, a simţit că nu poate lipsi la festivitatea de la Prundu Bîrgăului.

“Eu am fost făcut cetăţean de onoare de Bucureşti şi, deşi nu am refuzat acest titlu nu am participat la decernare, nu am văzut normal acest lucru. Ar fi trebuit să mă facă cetăţean de onoare comunitatea în care locuiesc, comunitatea în care m-am născut, comunitatea pentru care eu am făcut ceva, mai mult sau mai puţin, am promovat ceva. Din acest motiv s-au sesizat cumva autorităţile locale şi m-au făcut (cetăţean de onoare - n.r.). Bineînţeles că aici am acceptat pentru că eu asta mi-am spus – trebuie să pornesc de jos, din comunitatea unde fac ceva, şi apoi mai vedem. Este o onoare şi o bucurie pentru mine acest titlu. Nu ştiu cât am putut face pentru ţară, dar pentru comunitate, pe partea sportivă, mă implic destul de mult şi cu copiii, şi cu taberele şi cu cadourile pe care noi le facem de vreo 15 ani aici. Am o legătură mult mai mare aici decât la Bucureşti”, a declarat Tiberiu Uşeriu.

Tiberiu Uşeriu este singurul sportiv din lume care a reuşit să câştige, pentru a treia oară, cel mai greu maraton de pe planetă - Arctic Ultra 6633 şi a dus drapelul României, inscripţionat cu România 100, în anul Centenarului, până la Polul Nord.

