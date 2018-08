UPDATE: Declaraţie de presă a ministrului Carmen Dan, la ora 17.30. Aceasta a vizitat astăzi jandarmii răniţi şi a amânat să se exprime asupra violenţelor de vineri seara

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, la Spitalul Floreasca unde a vizitat jandarmii răniţi, faptul că nu ea trebuie să coordoneze intervenţiile şi activitatea forţelor de ordine, precizând că în cursul zilei de sâmbătă va prezenta concluziile raportului realizat în urma protestelor. UPDATE: Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susţine sâmbătă, începând cu ora 17.30, declaraţii de presă pe tema evenimentelor înregistrate la protestul de vineri, din Piaţa Victoriei.

„Motivul pentru care sunt aici este ca mi-am dorit să discut cu cei trei colegi, cu Ştefania, Cristi şi Marius. Bineînţeles că am ţinut legătura cu medicii care i-au tratat. Ştim care este situaţia sănătăţii lor, veştile sunt îmbucurătoare. Băieţii vor fi externaţi mâine, Ştefania este are foarte multe contuzii, traumatisme, dar starea ei este bună. A vorbit dimineaţa şi cu un psiholog şi mă bucur că a făcut asta. Ce am identificat la toţi trei este sentimentul datoriei îndeplinite”, a declarat ministrul Carmen Dan, sâmbătă, la Spitalul Floreasca din Capitală.

Întrebată dacă a intervenit în acţiunile jandarmilor la protestul de vineri seară, Carmen Dan a spus: „Aşa cum ştiţi, nu ministrul coordonează intervenţiile Jandarmeriei. După fiecare misiune operativă, se face un raport care să pună la dispoziţia conducerii Ministerului. Aştept acel raport. În cursul zilei de azi o să ies şi voi prezenta concluziile raportului preliminar”.

