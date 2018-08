Adina Apostol, o victimă a incendiului din Clubul Colectiv, s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plângere faţă de intervenţia jandarmilor de la protestul din 10 august, ea precizând că grefele recent aplicate de medici sunt inflamate din cauza gazelor folosite de forţele de ordine.

„Am făcut o plângere penală pentru că am inhalat multe gaze. Mă dor muşchii gâtului, câteva părţi ale grefelor recent puse s-au înroşit şi mi se pare că acţiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresivă şi nu au făcut nimic să înlăture grupele de suporteri care erau lângă ei. De la 8:15 până la 11:30 au dat cu gaz. Nu aveai unde să fugi. Am mers după ceilalţi protestatari, ne călcam în picioare pentru că ne împingeau cu scuturile. Nu ştiu ce au fost acele semnale luminoase, nu este o scuză pentru că eu nu am făcut armata. Altă dată au reuşit să marginalizeze protestatarii violenţi. Am venit din strănătate pentru protest şi mă întorc în Belgia pentru tratamente. Sunt victimă Colectiv şi am ieşit în stradă să protestez. Ordinul dat de subprefect este inadmisibil nu se poate aşa ceva. Trebuiau să înlăture grupurile de protestatari violenţi, nu să arunce cu grenade”, a spus Adina Apostol.

Un alt tânăr, Marius Râpeanu, s-a prezentat pentru a le furniza procurorilor mai multe informaţii privind intervenţia jandarmilor, însă a precizat că nu a formulat o plângere penală.

„A fost un dialog cu domnul procuror de caz. Am inhalat gaze lacrimogene în două rânduri. În a doua repriză nu am mai putut respira, am fost luat pe targă mi s-au acordat îngrijirile medicale. Am fost la spital la Floreasca, o să merg la Spitalul de Ochi pentru că în continuare simt arsurile. O noapte şi o zi nu am putut să mă odihnesc din cauza acestor arsuri şi a acestor gaze care au fost date în mod abuziv. Dar trebuie să fiu neutru, pentru că aceste gaze le-am primit la orele 18:30, până să vină aceşti incitatori, cum au fost numiţi de presă. (...) Este adevărat că ulterior şi jandarmii au fost provocaţi şi au ripostat, dar au ripostat abuziv şi cu destul de mult gaz. Sunt o victimă a unor jandarmi care au primit nişte ordine”, a declarat Marius Râpeanu.

Ionel Corbu, procuror la Parchetul Militar, a declarat că în jur de 30 de protestatari au depus plângeri împotriva jandarmilor, care vor fi reunite într-un singur dosar penal pentru purtare abuzivă şi abuz în serviciu. Procurorii au cerut imagini inclusiv de la victime şi vor începe audierile.

