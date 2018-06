VIDEOCLIP controversat de promovare a Forţelor Navale Române. Internaut: Mai ceva ca la Bollywood

Noul clip de promovare a Forţele Navale Române, în care studenţii Academiei Navale sunt prezentaţi cântând rock, dansând tango, latino sau melodii indiene, a strâns peste 40.000 de vizualizări pe reţelele de socializare, fiind contestat de internauţi, care l-au asemănat cu un film de la Bollywood.

Studenţii Academiei Navale şi elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari pun în scenă o coregrafie care conţine dansuri pe muzica inspirată de tema din filmul "Zorba Grecul", tango sau pe melodia "We will rock you" aparţinând legendarei trupe Queen. Apoi, sunt puse în scenă intervenţii care rulează având ca background muzical tema celebră din seria de filme avându-l ca protagonist pe Tom Cruise, "Mission: Impossible".

Finalul videoclipului este cel care a stârnit indignarea internauţilor, studenţii dansând pe muzică indiană, ca în filmele de Bollywood.

"Schimbati PR-ul ", a fost unul dintre comentariile la videoclipul care a strâns peste 40.000 de vizualizări.

"Mai ceva ca la Bollywood", a scris un alt internaut.

"Camarade...ce e asta? e pe bune sau la misto?", se întreabă un alt om.

"O prostie cine o vede crede ca in marina e roz cand noi suntem vai de noi. Avem amirali mai multi ca navele operative. Bani aruncaţi degeaba pe videoclipul astă", comentează un alt internaut.

"Mai... ce e asta, ca nu mi dau seama. E o parodie, caterinca ceva ca nu ma prind ??", scrie alt utilizator.

"Toate acestea au fost captate şi montate într-un mod profesionist de către colegii noştri de la Centrul Media al Forţelor şi Centrul de Televiziune şi Film al MApN", se arată în textul de însoţire al videoclipului.

