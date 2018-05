Vreme instabilă în week-end. PROGNOZA METEO pentru sâmbătă şi duminică

Vremea va fi in general instabilă. Vor fi innorări temporar accentuate si se vor semnala averse, descărcări electrice si intensificări de scurtă durată ale vantului, ziua in cea mai mare parte a tării, iar seara si noaptea in centru, est si sud-est.

SÂMBĂTĂ

ÎN ŢARĂ

Ploile vor avea si caracter torential si in intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra local cantităti de apă de 15...20 l/mp, iar punctiform peste 25 l/mp. Vor fi conditii de grindină. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 si 26 de grade, iar cele minime intre 8 si 17 grade.

LA BUCUREŞTI:

Cerul va prezenta innorări temporar accentuate si incepand cu orele amiezii va creste probabilitatea pentru averse si descărcări electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

DUMINICĂ

ÎN ŢARĂ



Vremea se va mentine in general instabilă. Pe parcursul zilei in cea mai mare parte a tării dar in special in sud si sud-est, precum si in zonele montane si submontane, iar spre seară si noaptea indeosebi in regiunile sud-vestice vor fi innorări si intervale de timp cu averse si descărcări electrice.

Izolat cantitătile de apă pot fi mai insemnate si vor fi conditii de grindină. In vestul si nord-vestul teritoriului cerul va fi variabil si doar pe spatii mici vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vantul va sufla in general moderat in regiunile estice, dar va avea si intensificări de scurtă durată, asociat ploilor. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 si 26 de grade si minime intre 6 si 16 grade.

