Andreea Răducan, despre Cristian Ţopescu: Mi-a insuflat hobby-ul pentru jurnalism

Multipla campioană Andreea Răducan, actual preşedinte al FR de Gimnastică, a declarat, pentru ProSport, că cel care i-a insuflat hobby-ul pentru jurnalism a fost Cristian Ţopescu, fostul comentator sportiv decedat marţi la vârsta de 81 de ani.

"Când eram mică şi-mi făceam treburile prin casă, îmi dădeam seama că e gimnastică la TVR pentru că-i auzeam dânsului vocea. Mi-au mers la suflet comentariile şi nici nu bănuiam că într-o zi va comenta şi evoluţiile mele, nu aveam un asemenea curaj să-mi fugă mintea chiar acolo. Apoi, am ajuns să evoluez la Mondialul din Tianjin, în 1999, dar şi la Jocurile Olimpice de la Sydney, cu vocea dânsului la pupitru. Păcat că nu am casetele video, poate vom primi vreodată, de la Televiziunea Română, ar fi frumos. Împlinirea totală a fost la JO de la Atena, când am comentat amândoi concursul de gimnastică, timp de o săptămână, ediţie la care am luat un sac de medalii. Dânsul era cu poveştile frumoase, eu cu partea tehnică. Pot să spun că domnul Ţopescu mi-a insuflat hobby-ul pentru jurnalism. Nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi. Condoleanţe familiei şi un gând bun din partea mea ", a declarat pentru ProSport multipla campioană Andreea Răducan, actual preşedinte al FR de Gimnastică.

