Anunţul făcut de Serena Williams, la o zi după ce a spus "pas" la Roland Garros

Serena Williams (36 de ani, 451 WTA) a anunţat, marţi, că accidentarea care a împiedicat-o să mai joace împotriva Mariei Şarapova, în optimile de la Roland Garros, nu e atât de gravă pe cât se credea iniţial.

În mod normal, fostul lider mondial se va prezenta la turneul de la Wimbledon din iulie.

"Abia am terminat consultaţia la spital şi am o veste super interesantă pentru voi: accidentarea nu e gravă. Sunt foarte fericită şi am vrut să împărtăşesc cu voi, fanii mei, acest progres privind problemele mele medicale. A fost extrem de frustrant că nu am putut continua la Roland Garros, dar sunt mulţumită de modul în care am evoluat", a scris americanca, pe contul de Instagram.

