Arsene Wenger: Am refuzat-o pe Real Madrid de trei ori

Arsene Wenger umblă la cutia cu memorii după ce a plecat de la Arsenal. Antrenorul francez care s-a despărţit de "tunari" după 22 de ani de mandat a dezvăluit că a refuzat-o pe Real Madrid pentru a rămâne la formaţia de pe Emirates Stadium.

Chiar de mai multe ori. Experimentatul tehnician a povestit totul cu lux de amănunte. "Când am construit stadionul, băncile mi-au pus condiţia să semnez pe cinci ani. Prima oară, i-am refuzat în acea perioadă, pentru că m-am gândit că mi-aş fi trădat clubul", a spus Wenger pentru beIN Sports.

Fostul antrenor al lui Arsenal spune că i-a fost greu să refuze o echipă precum Real Madrid, unde conducerea i-ar fi oferit libertate deplină.

"Cred că am refuzat Real Madrid de două sau trei ori. Este una dintre echipele pe care le-am iubit în copilărie. Am simţit că era o perioadă delicată pentru Arsenal. Am fost tentat să merg la Real Madrid, pentru că mi-ar fi oferit şansa să mă ocup de întreg clubul", a mai spus antrenorul.

Pe lângă Real Madrid, Wenger susţine că a refuzat şi alte echipe, inclusiv naţionala Angliei: "N-o să vă vină să credeţi câte oferte am refuzat, dar, până la urmă, am fost fericit la Arsenal. Am declinat naţionala Angliei de două-trei ori. Dar mereu am spus că echipa naţională a Angliei trebuie condusă de un englez şi de aceea am crezut că n-ar fi fost potrivit să merg acolo".

