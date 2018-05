BREAKING CFR Cluj este noua campioană a României! Hagi îi predă ştafeta lui Dan Petrescu, FCSB termină pe locul 2

CFR Cluj este noua campioană a României după ce s-a impus cu 1-0 în faţa campioanei din sezonul trecut, FC Viitorul. FCSB termină pentru al treilea an la rând pe locul secund în Liga 1 Betano. Înfrângerea de la Iaşi a fost capitală pentru FCSB, iar experienţa lui Dan Petrescu şi a echipei sale şi-au spus cuvântul.

CFR a câştigat al patrulea titlu din istorie după ce s-a impus cu 1-0 în dauna Viitorului. Hagi îi predă astfel ştafeta lui Dan Petrescu, iar FCSB termină pentru al treilea an la rând pe locul secund. Ardelenii au triumfat în Liga 1 numai în ani pari: 2008, 2010, 2012.

CFR Cluj - Viitorul 1-0 (Djokovic 43)/ FCSB - Astra 1-0 (Gnohere 40)

Duminică, de la 20:45, playoff-ul Ligii 1 Betano programează meciurile care vor decide numele câştigătoarei titlului de campioană în sezonul 2017/2018. Lupta se dă, aşadar, până în ultima etapă, una în care echipa antrenată de Dan Petrescu intră cu un punct avans în faţa actualei vicecampioane. Răsturnările de situaţie din ultimele etape au adus principalele contracandidate la titlu în situaţia de a lupta până în ultimul minut al ultimelor jocuri, astfel că situaţia complicată e, de fapt, destul de simplă.

Pentru a câştiga titlul în acest sezon, CFR Cluj trebuie să obţină în ultimul meci un rezultat cel puţin la fel de bun cu cel pe care îl va obţine FCSB în meciul cu Astra. Avantajul de un punct presupune faptul că Dan Petrescu este campion dacă învinge Viitorul pe teren propriu sau dacă face egal cu echipa lui Hagi, în condiţiile în care nici FCSB nu scoate mai mult de un egal, pe Naţional Arena, cu Astra Giurgiu.

CFR vs FCSB. Loturi şi moral

În ceea ce priveşte lotul, Dan Petrescu nu are bătăi prea mari de cap. Înlocuirea lui Boli din centrul liniei defensive cu Mureşan nu este ceva anormal, în rest, lucrurile fiind în grafic. Este de aşteptat ca ”Bursucul” să menţină fără surprize ”11”-le de start, cu un sistem 4-4-2 apreciat de fotbalişti după victoria de la Astra, sistem care presupune ca în spatele cuplului Omrani - Ţucudean să fie aşezată o linie cu patru mijlocaşi cu experienţă, cel mai probabil formată din Culio, Hoban, Djokovic şi Deac. În Bucureşti, Nicolae Dică are un meci mai uşor, în teorie, însă o misiune un pic mai dificilă din cauza absenţelor.

Pintilii şi Junior Morais au fost eliminaţi la Craiova, în penultima etapă, iar Denis Alibec este exclus din lot. Aceste date presupun faptul că Harlem Gnohere este singura variantă viabilă pentru postul de atacant, în timp ce mijlocul terenului va fi acoperit de Lucian Filip şi de Ovidiu Popescu, în spatele unei linii de mijlocaşi în care vor juca Teixeira, Budescu şi Florin Tănase.

Viitorul şi Astra. Cât de tari vor fi adversarii?

Dincolo de pregătirea propriei echipe, cei doi antrenori sunt obligaţi să discute şi să analizeze adversarii din ultima etapă. Avantajat, din nou, pare Dan Petrescu. La nivel declarativ, Gică Hagi va merge în Gruia cu scopul de a câştiga. Meciul este important pentru Viitorul în ideea asigurării locului 3, însă constănţenii au probleme serioase de lot. Absenţa lui Ţîru îl poate obliga pe Hagi să improvizeze într-o defensivă fără prea multă experienţă, însă ”Regele” îşi anunţă clar intenţiile: ”Avem obiectivul de a termina pe locul al treilea. Suntem la mâna noastră, iar pentru asta trebuie să câştigăm la Cluj”. De partea cealaltă, Gigi Mulţescu nu are absenţe importante, însă are o echipă frământată de aspecte ce nu ţin de fotbal. După ce Radunovic a fost scos în primele minute ale jocului cu CFR după o evoluţie considerată a fi... suspectă, antrenorul are de gestionat şi situaţia lui Abang, cel care este în centrul unui caz incredibil, în care ar fi acuzat că a subtilizat bani din buzunarele colegilor de vestiar.

