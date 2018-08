Cincinnati | Simona Halep s-a calificat în semifinale, după două victorii obţinute la distanţă de doar câteva ore/ Cu cine va juca în penultimul act | FOTO

Simona a trecut cu bine peste o zi destul de dificilă, cu două partide, ambele fiind câştigate în minimum de seturi. După 2-0 cu Barty la orele prânzului în Statele Unite, Halep a surclasat-o câteva ore mai târziu pe Tsurenko.

Românca a trecut printr-un moment dificil în primul set, când a fost condusă cu 4-1, dar a reuşit apoi o serie de 10 game-uri la rând.

Simona a ajuns, aşadar, din nou în semifinale şi este la doi paşi de o dublă istorică, Montreal - Cincinnati. Deocamdată ea a adunat opt victorii la rând în numai 9 zile, fiind o adevărată maratonistă.

Simona Halep a mai fost semifinalistă la Cincinnati în 2016 şi finalistă în 2015 şi în 2017.

Simona Halep va juca împotriva Arynei Sabalenka în semifinalele de la Cincinnati

Simona va juca în semifinalele de la Cincinnati cu Aryna Sabalenka. Cele două s-au mai duelat o singură dată în carieră, Halep a triumfat, iar acum rivala din Belarus a prefaţat lupta pentru un loc în finala turneului.



"Va fi un meci dificil. Halep este o jucătoare mare, o luptătoare bună. Va fi foarte greu pentru mine, dar voi face tot ce pot. Nu contează cu cine joci. Înţeleg asta acum. Trebuie să vii pe teren şi să joci şi să nu te gândeşti la locul din clasament. Vino şi arată-le oamenilor tot ce poţi. Este suficient", a spus Sabalenka, conform wtatennis.com.

Simona Halep s-a calificat pentru a patra oară în semifinalele turneului. Ea a învins-o acum pe Lesia Tsurenko, numărul 44 mondial, scor 6-4, 6-1, în timp ce Sabalenka a ajuns în penultimul act al competiţiei după ce a depăşit-o pe Madison Keys, scor 6-3, 6-4.

Simona Halep şi Aryna Sabalenka au mai fost adversare în trecut. Anul acesta s-au înfruntat la Shenzhen şi constănţeanca a câştigat cu 6-2, 6-2.

. @Simona_Halep survives a break down to take the opening set, 6-4! #CincyTennis pic.twitter.com/SpiadHP24m

.@Simona_Halep will play the semis at @CincyTennis after a great straight-sets win over @LTsurenko 6-4 6-1. Excellent comeback from 1-4 in the 1st set, winning 10 games in a row.

Well done, Simona! 👏👏👏

Next: @Madison_Keys/@SabalenkaA #CincyTennis #SimonaHalep #HaiSimona 🇹🇩 pic.twitter.com/pSIJGmOoht