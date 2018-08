Cincinnati | Simona Halep s-a calificat în semifinale, după două victorii obţinute la distanţă de doar câteva ore | FOTO

Simona a trecut cu bine peste o zi destul de dificilă, cu două partide, ambele fiind câştigate în minimum de seturi. După 2-0 cu Barty la orele prânzului în Statele Unite, Halep a surclasat-o câteva ore mai târziu pe Tsurenko.

Românca a trecut printr-un moment dificil în primul set, când a fost condusă cu 4-1, dar a reuşit apoi o serie de 10 game-uri la rând.

Simona a ajuns, aşadar, din nou în semifinale şi este la doi paşi de o dublă istorică, Montreal - Cincinnati. Deocamdată ea a adunat opt victorii la rând în numai 9 zile, fiind o adevărată maratonistă.

Simona Halep a mai fost semifinalistă la Cincinnati în 2016 şi finalistă în 2015 şi în 2017.

