CSA Steaua- Academia Rapid se va juca pe Arena Naţională

Steaua - Academia Rapid, derby-ul care stabileşte echipa care va merge la barajul de promovare în Liga 3, se va juca pe Arena Naţională. Decizia a fost luată de AMFB, în şedinţa care a avut loc astăzi.

AMFB a decis ca derby-ul să se joace din nou pe Arena Naţională, chiar dacă la ultima întâlnire au existat incidente. Totuşi, în ciuda evenimentelor neplăcute dintre suporteri, asistenţa a fost una record. Nu doar pentru Liga 4, ci şi pentru tot fotbalul românesc. Aproximativ 37.000 de suporteri au asistat la partidă. Ultimul derby dintre cele două formaţii, încheiat 3-1 pentru elevii lui Constantin Schumacher, s-a jucat tot pe cel mai mare stadion al ţării.

Derby-ul se joacă duminică, 3 iunie, la ora 20:30.

Steaua şi Rapid, alături de Dinamo şi AS Tricolor, dispută play-off-ul Ligii 4. Ultima etapă aduce derby-ul Steaua - Rapid, programat duminică, pe Arena Naţională, şi giuleştenii pleacă la drum cu un avantaj uriaş. Academia Rapid are nouă puncte după două etape, Steaua are şase, iar "feroviarii" câştigă Liga 4 Bucureşti cu un rezultat de egalitate sau o victorie.

