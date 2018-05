Dan Petrescu ar putea antrena în China în sezonul următor

Informaţiile privind plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj au năvălit în spaţiul mediatic, imediat după ce ardelenii au câştigat al patrulea titlu din istorie. Presa din China a venit marţi cu nouă precizare în cazul antrenorului român.

S-ar părea că Petrescu s-a înţeles cu formaţia Guizhou Hengfeng, ultima clasată din Superliga Chinei, doar că actualul antrenor al formaţiei, Grigorio Manzano, nu ar fi dispus să plece fără să primească opt milioane de euro, sumă care reprezintă clauza lui de reziliere.

Dan Petrescu a vorbit pentru Digi Sport despre posibilitatea de a pleca de la CFR Cluj în această vară: "Rămâne de văzut. Eu mai am contract un an. Cei din club vor decide... acum, dacă vine vreo ofertă de nerefuzat, le-am spus: eu am o caluză, o plătesc şi plec. Dar trebuie să fie mult prea bună financiar, imposibil de refuzat".

