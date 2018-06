Dan Petrescu e plătit regeşte de chinezi. Suma pentru care a plecat de la CFR Cluj

Dan Petrescu, 50 de ani, a câştigat titlul de campion al Ligii 1 Betano alături de CFR, dar a părăsit trupa din Gruia pentru a-i prelua pe chinezii de la Guizhou Hengfeng.

Share pe Facebook 644 afişări

Asiaticii sunt pe ultimul loc în clasament, după 11 etape, şi dacă antrenorul român va reuşi salvarea de la retrogradare, va încasa din salariu plus bonusuri în jurul sumei de 15 milioane de euro, cam cât primeşte Mourinho, tehnicianul lui Manchester United.

"Zi de zi am fost în contact cu Dan şi am discutat. El îi amâna zi de zi pe chinezi şi căuta motive să nu meargă, acolo, noi încercam să-l ţinem alături de noi pentru că a fost o perioadă frumoasă, dar chinezii tot plusau. Vă va spune Dan exact condiţiile financiare, dacă va dori. Când le-am aflat, am înţeles exact cum stă treaba şi nu am putut să ne opunem. E ceva puţin ireal pentru orice antrenor. Dacă el reuşeşte să salveze echipa, salariul său se va apropia de cel al lui Mourinho.

Când chinezii au făcut această ultimă ofertă şi Dan ne-a transmis-o, am vorbit cu toţii în club şi am decis că e mai bine să-l lăsăm să meargă şi să profite de această ofertă senzaţională", a declarat Bogdn Mara, directorul sportiv al CFR-ului, conform Digi Sport.

Iniţial, Dan Petrescu a fost ofertat pentru un salariu de 2.6 milioane de euro pe sezon, dar recent a anunţat că a pus nişte clauze contractuale uriaşe, iar chinezii le-au acceptat în cele din urmă.

"Am pus foarte multe condiţii. Am procedat în acest fel pentru că mă aşteptam să renunţe. Dar au acceptat. Mâine (n.red. - joi) îmi voi lua la revedere de la club şi le voi mulţumi oamenilor de acolo pentru tot ce am reuşit să facem împreună", a spus "Bursucul".

În acest moment, Cosmin Olăroiu, antrenorul lui Jiangsu Suning, e cel mai bine plătit dintre tehnicieni românii, având o leafă de 7 milioane de euro pe an.

Joi, de la ora 14:00, Dan Petrescu va susţine la Cluj o conferinţă de presă în care va explica motivele despărţirii de CFR şi cum au decurs negocierile cu chinezii de la Guizhou Hengfeng.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.